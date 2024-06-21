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Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза - РИА Новости, 21.06.2024
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Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза - РИА Новости, 21.06.2024
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза
Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:41
2024-06-21T22:41
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении. Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. "Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении. С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
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политика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза

Фастова назначена первым замглавы Минсельхоза, Шевелкина - заместителем министра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении.
Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства.
"Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении.
С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
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