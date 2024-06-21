https://ria.ru/20240621/naznachenie-1954639611.html
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза - РИА Новости, 21.06.2024
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза
Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:41
2024-06-21T22:41
2024-06-21T22:41
политика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_0:194:2873:1810_1920x0_80_0_0_7f4d5131de107d571000a73d29567e5a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении. Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. "Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении. С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.
https://ria.ru/20240511/lut-1945277099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5bb56dd113d68219f22dfe9a0f975799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза
Фастова назначена первым замглавы Минсельхоза, Шевелкина - заместителем министра