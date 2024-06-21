https://ria.ru/20240621/naznachenie-1954639611.html

Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза

Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза - РИА Новости, 21.06.2024

Фастову назначили первым замглавы Минсельхоза

Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:41

2024-06-21T22:41

2024-06-21T22:41

политика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_0:194:2873:1810_1920x0_80_0_0_7f4d5131de107d571000a73d29567e5a.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кабмин РФ назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства РФ и Ксению Шевелкину заместителем министра сельского хозяйства РФ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Фастову Елену Владимировну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности",- говорится в поручении. Ранее Фастова занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. "Назначить Шевелкину Ксению Леонидовну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в поручении. С февраля 2020 года Шевелкина занимала должность директора департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240511/lut-1945277099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)