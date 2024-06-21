https://ria.ru/20240621/nato-1954455510.html

Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан

Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 21.06.2024

Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан

Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:08

2024-06-21T11:08

2024-06-21T17:05

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БУДАПЕШТ, 21 июн — РИА Новости. Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом. — Прим. ред.): Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — сообщил глава правительства.По его словам, "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось". Теперь "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре.Орбан также сравнил европейских провоенных политиков с наркозависимыми, которые хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Он добавил, что попытки Запада одержать победу в конфликте на Украине безнадежны.Как подчеркивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает выбор Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, нато, виктор орбан, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, будапешт