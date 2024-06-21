https://ria.ru/20240621/nato-1954455510.html
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 21.06.2024
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан
Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:08
2024-06-21T11:08
2024-06-21T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
нато
виктор орбан
украина
йенс столтенберг
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
БУДАПЕШТ, 21 июн — РИА Новости. Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом. — Прим. ред.): Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — сообщил глава правительства.По его словам, "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось". Теперь "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре.Орбан также сравнил европейских провоенных политиков с наркозависимыми, которые хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Он добавил, что попытки Запада одержать победу в конфликте на Украине безнадежны.Как подчеркивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает выбор Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, нато, виктор орбан, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, будапешт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, НАТО, Виктор Орбан, Украина, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, Будапешт
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан
Орбан: НАТО организует военную миссию на Украине, но без участия Венгрии