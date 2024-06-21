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Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 21.06.2024 (обновлено: 17:05 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/nato-1954455510.html
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 21.06.2024
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан
Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:08
2024-06-21T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
нато
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 21 июн — РИА Новости. Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом. — Прим. ред.): Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — сообщил глава правительства.По его словам, "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось". Теперь "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре.Орбан также сравнил европейских провоенных политиков с наркозависимыми, которые хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Он добавил, что попытки Запада одержать победу в конфликте на Украине безнадежны.Как подчеркивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает выбор Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
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в мире, венгрия, нато, виктор орбан, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, будапешт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, НАТО, Виктор Орбан, Украина, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, Будапешт
Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил Орбан

Орбан: НАТО организует военную миссию на Украине, но без участия Венгрии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июн — РИА Новости. Будапешт не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом. — Прим. ред.): Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — сообщил глава правительства.
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По его словам, "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось". Теперь "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре.
Орбан также сравнил европейских провоенных политиков с наркозависимыми, которые хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Он добавил, что попытки Запада одержать победу в конфликте на Украине безнадежны.
Как подчеркивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает выбор Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Киеву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияНАТОВиктор ОрбанУкраинаЙенс СтолтенбергДональд ТрампБудапешт
 
 
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