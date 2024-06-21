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В Москве хотят построить первый индуистский храм - РИА Новости, 21.06.2024
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Религия
 
14:04 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/moskva-1954514580.html
В Москве хотят построить первый индуистский храм
В Москве хотят построить первый индуистский храм - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве хотят построить первый индуистский храм
Президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал РИА Новости о намерении построить в столице... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:04
2024-06-21T14:04
религия
москва
индия
россия
сэмми котвани
брикс
религия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал РИА Новости о намерении построить в столице первый мандир – индуистский храм. "Храм будет не только религиозно-духовным центром для индийской диаспоры в России, но и культурным центром для всех, интересующихся многонациональной индийской цивилизацией. Таким образом, индуистский храм в Москве станет не только центром единства и точкой притяжения для индийской культуры, но и свидетельством прочных связей между народами наших стран. Кроме всего прочего храм станет одной из достопримечательностей столицы. Его появление значительно увеличит число индийских туристов", – говорится в письме к властям о разрешении на строительство первого в Москве индуистского храма, текст которого он предоставил РИА Новости. Финансирование проекта предполагается исключительно на частной основе, добавил Сэмми Котвани. Он отметил, что храм будет предназначен для посещения индуистами всех направлений, прибывающими в столицу, а в его комплекс предполагается включить культурный центр, в котором можно будет ознакомиться с историей и традиционными практиками Индии и индуизма. "Строительство первого индуистского храма в Москве станет символом взаимного проникновения наших культур, что заложено в идею развития БРИКС+", – подчеркнул он. По мнению Котвани, храм сможет привлечь в Москву индийских туристов и индийский бизнес, повысив экономический и туристический потенциал России.
https://ria.ru/20240621/assotsiatsiya-1954513342.html
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москва, индия, россия, сэмми котвани, брикс, религия
Религия, Москва, Индия, Россия, Сэмми Котвани, БРИКС, Религия
В Москве хотят построить первый индуистский храм

Глава Индийского бизнес-альянса хочет построить индуистский храм в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал РИА Новости о намерении построить в столице первый мандир – индуистский храм.
"Храм будет не только религиозно-духовным центром для индийской диаспоры в России, но и культурным центром для всех, интересующихся многонациональной индийской цивилизацией. Таким образом, индуистский храм в Москве станет не только центром единства и точкой притяжения для индийской культуры, но и свидетельством прочных связей между народами наших стран. Кроме всего прочего храм станет одной из достопримечательностей столицы. Его появление значительно увеличит число индийских туристов", – говорится в письме к властям о разрешении на строительство первого в Москве индуистского храма, текст которого он предоставил РИА Новости.
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Финансирование проекта предполагается исключительно на частной основе, добавил Сэмми Котвани. Он отметил, что храм будет предназначен для посещения индуистами всех направлений, прибывающими в столицу, а в его комплекс предполагается включить культурный центр, в котором можно будет ознакомиться с историей и традиционными практиками Индии и индуизма.
"Строительство первого индуистского храма в Москве станет символом взаимного проникновения наших культур, что заложено в идею развития БРИКС+", – подчеркнул он.
По мнению Котвани, храм сможет привлечь в Москву индийских туристов и индийский бизнес, повысив экономический и туристический потенциал России.
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