https://ria.ru/20240621/moskva-1954514580.html

В Москве хотят построить первый индуистский храм

В Москве хотят построить первый индуистский храм - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве хотят построить первый индуистский храм

Президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал РИА Новости о намерении построить в столице... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:04

2024-06-21T14:04

2024-06-21T14:04

религия

москва

индия

россия

сэмми котвани

брикс

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани рассказал РИА Новости о намерении построить в столице первый мандир – индуистский храм. "Храм будет не только религиозно-духовным центром для индийской диаспоры в России, но и культурным центром для всех, интересующихся многонациональной индийской цивилизацией. Таким образом, индуистский храм в Москве станет не только центром единства и точкой притяжения для индийской культуры, но и свидетельством прочных связей между народами наших стран. Кроме всего прочего храм станет одной из достопримечательностей столицы. Его появление значительно увеличит число индийских туристов", – говорится в письме к властям о разрешении на строительство первого в Москве индуистского храма, текст которого он предоставил РИА Новости. Финансирование проекта предполагается исключительно на частной основе, добавил Сэмми Котвани. Он отметил, что храм будет предназначен для посещения индуистами всех направлений, прибывающими в столицу, а в его комплекс предполагается включить культурный центр, в котором можно будет ознакомиться с историей и традиционными практиками Индии и индуизма. "Строительство первого индуистского храма в Москве станет символом взаимного проникновения наших культур, что заложено в идею развития БРИКС+", – подчеркнул он. По мнению Котвани, храм сможет привлечь в Москву индийских туристов и индийский бизнес, повысив экономический и туристический потенциал России.

https://ria.ru/20240621/assotsiatsiya-1954513342.html

https://realty.ria.ru/20240528/mechet-1948920240.html

москва

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, индия, россия, сэмми котвани, брикс, религия