https://ria.ru/20240621/minselkhoz-1954528622.html

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году - РИА Новости, 21.06.2024

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году

Минсельхоз РФ все еще сохраняет прогноз по сбору зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы, и прогноз по масличным на уровне... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:48

2024-06-21T14:48

2024-06-21T14:48

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705602_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_29bbdea464270616a01ca91e23c92c87.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ все еще сохраняет прогноз по сбору зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы, и прогноз по масличным на уровне 28 миллионов тонн, несмотря на сложные погодные условия, заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут. "Пока прогноз на урожай в 132 миллиона тонн зерна мы сохраним: 86 миллионов тонн пшеницы, 28 миллионов тонн всех масличных. Дальше будем смотреть по погоде. Пока пошли дожди... Сейчас зерно набирает объем, поэтому будем смотреть дальше. Но мы считаем, что 132 миллиона тонн мы соберем", - сообщила она в ходе выставки "Всероссийский день поля – 2024". Она напомнила, что майские возвратные заморозки некритично сказались на урожае, так как, несмотря на "выпадение" более 1 миллиона гектаров, растениеводы успели вовремя пересеять "подавляющее большинство площадей - не всегда зерновыми, но другими культурами". Однако прогноз все еще может изменить наступившая впоследствии засуха. "В южных регионах и в центральной части России у нас на протяжении последних полутора месяцев было очень сухо... И эта ситуация, конечно, сильно может скорректировать, в принципе, наши ожидания... По дальнейшим движениям будем смотреть на регионы не только центральной части России, но и Сибири. потому что в Сибири в этом году ситуация достаточно неплохая, ожидаем там неплохого положения", - заключила министр.

https://ria.ru/20240621/minselkhoz-1954472370.html

https://ria.ru/20240621/zerno-1954480962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)