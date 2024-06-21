https://ria.ru/20240621/minselkhoz-1954528622.html
Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году
Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году - РИА Новости, 21.06.2024
Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году
Минсельхоз РФ все еще сохраняет прогноз по сбору зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы, и прогноз по масличным на уровне... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:48
2024-06-21T14:48
2024-06-21T14:48
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ все еще сохраняет прогноз по сбору зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы, и прогноз по масличным на уровне 28 миллионов тонн, несмотря на сложные погодные условия, заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут. "Пока прогноз на урожай в 132 миллиона тонн зерна мы сохраним: 86 миллионов тонн пшеницы, 28 миллионов тонн всех масличных. Дальше будем смотреть по погоде. Пока пошли дожди... Сейчас зерно набирает объем, поэтому будем смотреть дальше. Но мы считаем, что 132 миллиона тонн мы соберем", - сообщила она в ходе выставки "Всероссийский день поля – 2024". Она напомнила, что майские возвратные заморозки некритично сказались на урожае, так как, несмотря на "выпадение" более 1 миллиона гектаров, растениеводы успели вовремя пересеять "подавляющее большинство площадей - не всегда зерновыми, но другими культурами". Однако прогноз все еще может изменить наступившая впоследствии засуха. "В южных регионах и в центральной части России у нас на протяжении последних полутора месяцев было очень сухо... И эта ситуация, конечно, сильно может скорректировать, в принципе, наши ожидания... По дальнейшим движениям будем смотреть на регионы не только центральной части России, но и Сибири. потому что в Сибири в этом году ситуация достаточно неплохая, ожидаем там неплохого положения", - заключила министр.
https://ria.ru/20240621/minselkhoz-1954472370.html
https://ria.ru/20240621/zerno-1954480962.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 году
Минсельхоз РФ сохранил прогноз по сбору зерна в 132 миллиона тонн в 2024 году
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ все еще сохраняет прогноз по сбору зерна в 2024 году в 132 миллиона тонн, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы, и прогноз по масличным на уровне 28 миллионов тонн, несмотря на сложные погодные условия, заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут.
"Пока прогноз на урожай в 132 миллиона тонн зерна мы сохраним: 86 миллионов тонн пшеницы, 28 миллионов тонн всех масличных. Дальше будем смотреть по погоде. Пока пошли дожди... Сейчас зерно набирает объем, поэтому будем смотреть дальше. Но мы считаем, что 132 миллиона тонн мы соберем", - сообщила она в ходе выставки "Всероссийский день поля – 2024".
Она напомнила, что майские возвратные заморозки некритично сказались на урожае, так как, несмотря на "выпадение" более 1 миллиона гектаров, растениеводы успели вовремя пересеять "подавляющее большинство площадей - не всегда зерновыми, но другими культурами". Однако прогноз все еще может изменить наступившая впоследствии засуха.
"В южных регионах и в центральной части России у нас на протяжении последних полутора месяцев было очень сухо... И эта ситуация, конечно, сильно может скорректировать, в принципе, наши ожидания... По дальнейшим движениям будем смотреть на регионы не только центральной части России, но и Сибири. потому что в Сибири в этом году ситуация достаточно неплохая, ожидаем там неплохого положения", - заключила министр.