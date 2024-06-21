https://ria.ru/20240621/minselkhoz-1954472370.html

Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов

Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов - РИА Новости, 21.06.2024

Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов

Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:06

2024-06-21T12:06

2024-06-21T12:06

экономика

россия

оксана лут

аркадий злочевский

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - РИА Новости. Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства Оксана Лут. "С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам", - сказала она, комментируя ситуацию с пострадавшими от майских заморозков садоводами. Возвратные заморозки фиксировались по России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Как рассказывала Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ, от майских заморозков погибло чуть более 1 миллиона гектаров посевов, еще 700 тысяч гектаров пострадало, однако практически все они уже пересеяны. Ранее в июне глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры.

https://ria.ru/20240604/minselkhoz--1950518437.html

https://ria.ru/20240607/lut-1951239645.html

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экономика, россия, оксана лут, аркадий злочевский, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)