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Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов - РИА Новости, 21.06.2024
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12:06 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/minselkhoz-1954472370.html
Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов
Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов - РИА Новости, 21.06.2024
Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов
Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:06
2024-06-21T12:06
экономика
россия
оксана лут
аркадий злочевский
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - РИА Новости. Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства Оксана Лут. "С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам", - сказала она, комментируя ситуацию с пострадавшими от майских заморозков садоводами. Возвратные заморозки фиксировались по России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Как рассказывала Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ, от майских заморозков погибло чуть более 1 миллиона гектаров посевов, еще 700 тысяч гектаров пострадало, однако практически все они уже пересеяны. Ранее в июне глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры.
https://ria.ru/20240604/minselkhoz--1950518437.html
https://ria.ru/20240607/lut-1951239645.html
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экономика, россия, оксана лут, аркадий злочевский, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Аркадий Злочевский, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз попросит о компенсации для пострадавших от заморозков садоводов

Минсельхоз попросит выплатить компенсации пострадавшим от заморозков садоводам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - РИА Новости. Минсельхоз России обратиться в правительство с просьбой выплатить компенсации садоводам, которые пострадали из-за майских заморозков, заявила глава министерства Оксана Лут.
"С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам", - сказала она, комментируя ситуацию с пострадавшими от майских заморозков садоводами.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях
4 июня, 21:18
Возвратные заморозки фиксировались по России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Как рассказывала Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ, от майских заморозков погибло чуть более 1 миллиона гектаров посевов, еще 700 тысяч гектаров пострадало, однако практически все они уже пересеяны.
Ранее в июне глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры.
Оксана Лут на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Оксана Лут: в этом году мы мерзнем, сохнем и тонем
7 июня, 10:20
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутАркадий ЗлочевскийМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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