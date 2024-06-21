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На Камчатке не исключили выпадения пепла от извержения вулкана Карымский - РИА Новости, 21.06.2024
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11:04 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/mchs-1954454583.html
На Камчатке не исключили выпадения пепла от извержения вулкана Карымский
На Камчатке не исключили выпадения пепла от извержения вулкана Карымский - РИА Новости, 21.06.2024
На Камчатке не исключили выпадения пепла от извержения вулкана Карымский
Выпадение пепла от извержения вулкана Карымский возможно в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и части Елизовского района, сообщила пресс-служба МЧС России по РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:04
2024-06-21T11:04
происшествия
космос - риа наука
петропавловск-камчатский
вилючинск
елизовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Выпадение пепла от извержения вулкана Карымский возможно в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и части Елизовского района, сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю. "Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район. Там не исключается выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении. Вулкан Карымский сегодня выбросил пепел на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Исполину присвоен оранжевый код опасности для авиации. Активность Карымского может представлять опасность для самолетов, задействованных в местных авиаперевозках. Ранее Карымский впервые с 22 августа 2022 года выбросил столб пепла на 6 км над уровнем моря. Ученые считают, что новое извержение вулкана будет продолжительным. Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20231031/vulkan-1906331100.html
петропавловск-камчатский
вилючинск
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происшествия, космос - риа наука, петропавловск-камчатский, вилючинск, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке не исключили выпадения пепла от извержения вулкана Карымский

МЧС: на Камчатке возможно выпадение пепла от извержения вулкана Карымский

CC BY-SA 3.0 / Igor Shpilenok / Карымский вулкан
Карымский вулкан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Igor Shpilenok /
Карымский вулкан. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Выпадение пепла от извержения вулкана Карымский возможно в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и части Елизовского района, сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
«
"Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район. Там не исключается выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении.
Вулкан Карымский сегодня выбросил пепел на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Исполину присвоен оранжевый код опасности для авиации. Активность Карымского может представлять опасность для самолетов, задействованных в местных авиаперевозках.
Ранее Карымский впервые с 22 августа 2022 года выбросил столб пепла на 6 км над уровнем моря. Ученые считают, что новое извержение вулкана будет продолжительным.
Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.
Вулкан Ключевской на Камчатке. 31 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
На Камчатке Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности
31 октября 2023, 06:39
 
ПроисшествияКосмос - РИА НаукаПетропавловск-КамчатскийВилючинскЕлизовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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