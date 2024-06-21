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Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ - РИА Новости, 21.06.2024
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10:52 21.06.2024 (обновлено: 11:36 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/lgoty-1954451375.html
Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ
Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ - РИА Новости, 21.06.2024
Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ
Главы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:52
2024-06-21T11:36
общество
россия
андрей белоусов
максут шадаев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том числе через "Госуслуги" или в МФЦ, сообщили в военном ведомстве. "Андрей Белоусов и Максут Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн, через портал государственных услуг "Госуслуги" или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг", — отметили в пресс-службе. Предоставление услуг в цифровом виде начнется с третьего квартала 2024 года.Дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид уже разработана и утверждена Белоусовым. Для решения задач цифровизации и получения справок в соответствии с приказом министра обороны создали постоянно действующую межведомственную рабочую группу, включающую в том числе представителей Минцифры и Минэкономразвития. Белоусов отметил, что процесс оформления документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки, должен быть упрощен для граждан и автоматизирован.В Минобороны напомнили, что о необходимости цифровизации в военном ведомстве Белоусов говорил 14 мая во время выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html
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общество, россия, андрей белоусов, максут шадаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф
Общество, Россия, Андрей Белоусов, Максут Шадаев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ
Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ

Военные смогут оформить льготы на "Госуслугах" с третьего квартала 2024 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ "Метрополис" в Москве
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы в ТЦ Метрополис в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ "Метрополис" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том числе через "Госуслуги" или в МФЦ, сообщили в военном ведомстве.
«
"Андрей Белоусов и Максут Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн, через портал государственных услуг "Госуслуги" или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг", — отметили в пресс-службе.
Раздел для ветеранов СВО на сайте Госуслуги
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Предоставление услуг в цифровом виде начнется с третьего квартала 2024 года.
Дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид уже разработана и утверждена Белоусовым. Для решения задач цифровизации и получения справок в соответствии с приказом министра обороны создали постоянно действующую межведомственную рабочую группу, включающую в том числе представителей Минцифры и Минэкономразвития.
Белоусов отметил, что процесс оформления документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки, должен быть упрощен для граждан и автоматизирован.
В Минобороны напомнили, что о необходимости цифровизации в военном ведомстве Белоусов говорил 14 мая во время выступления в Совете Федерации.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО
Вчера, 10:47
 
ОбществоРоссияАндрей БелоусовМаксут ШадаевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФ
 
 
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