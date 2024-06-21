https://ria.ru/20240621/lgoty-1954451375.html

Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ

Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ - РИА Новости, 21.06.2024

Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ

Главы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:52

2024-06-21T10:52

2024-06-21T11:36

общество

россия

андрей белоусов

максут шадаев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том числе через "Госуслуги" или в МФЦ, сообщили в военном ведомстве. "Андрей Белоусов и Максут Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн, через портал государственных услуг "Госуслуги" или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг", — отметили в пресс-службе. Предоставление услуг в цифровом виде начнется с третьего квартала 2024 года.Дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид уже разработана и утверждена Белоусовым. Для решения задач цифровизации и получения справок в соответствии с приказом министра обороны создали постоянно действующую межведомственную рабочую группу, включающую в том числе представителей Минцифры и Минэкономразвития. Белоусов отметил, что процесс оформления документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки, должен быть упрощен для граждан и автоматизирован.В Минобороны напомнили, что о необходимости цифровизации в военном ведомстве Белоусов говорил 14 мая во время выступления в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html

https://ria.ru/20240621/minoborony-1954450002.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, россия, андрей белоусов, максут шадаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф