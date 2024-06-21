Участники СВО смогут оформить льготы на "Госуслугах" и в МФЦ
Военные смогут оформить льготы на "Госуслугах" с третьего квартала 2024 года
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ "Метрополис" в Москве
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ "Метрополис" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры Андрей Белоусов и Максут Шадаев утвердили целевую модель и этапность получения документов участниками СВО в цифровом формате, в том числе через "Госуслуги" или в МФЦ, сообщили в военном ведомстве.
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"Андрей Белоусов и Максут Шадаев подробно прошли по действующему алгоритму выдачи справок и утвердили целевую модель и этапность получения документов в цифровом формате, в том числе онлайн, через портал государственных услуг "Госуслуги" или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг", — отметили в пресс-службе.
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Предоставление услуг в цифровом виде начнется с третьего квартала 2024 года.
Дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид уже разработана и утверждена Белоусовым. Для решения задач цифровизации и получения справок в соответствии с приказом министра обороны создали постоянно действующую межведомственную рабочую группу, включающую в том числе представителей Минцифры и Минэкономразвития.
Белоусов отметил, что процесс оформления документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки, должен быть упрощен для граждан и автоматизирован.
В Минобороны напомнили, что о необходимости цифровизации в военном ведомстве Белоусов говорил 14 мая во время выступления в Совете Федерации.