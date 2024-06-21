https://ria.ru/20240621/lavrov-1954467948.html

Украина теряет территории после неудачных переговоров, заявил Лавров

Украина теряет территории после неудачных переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 21.06.2024

Украина теряет территории после неудачных переговоров, заявил Лавров

Россия надеется, что на Западе еще есть политики, которые понимают, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования Украина теряла территории, заявил глава... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:45

2024-06-21T11:45

2024-06-21T11:45

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виктор янукович

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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Россия надеется, что на Западе еще есть политики, которые понимают, что после каждого неудавшегося этапа урегулирования Украина теряла территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела, предложению со стороны России, в виде инициативы президента Путина от 14 июня. Пусть делают выводы. Не сомневаюсь, что серьезные политики (на Западе - ред.), а так кое-где еще они остались, они понимают необходимость включить свои интеллектуальные и дипломатические способности и начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзиях", - сказал Лавров. Он напомнил, что первая попытка урегулировать зреющий конфликт на востоке Украине была предпринята еще в феврале 2014 года, когда была достигнута договоренность между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем. Министр напомнил, что соглашение было подписано, но "на утро оппозиция при потакании, а то и при активной роли Запада, Вашингтона, по крайней мере, срывает эту договорённость, объявляет санкции против русского языка, объявляет крымчан нарушителями неких правил и начинается тот этап, который длился целый год до заключения минских соглашений". "В Минске, в феврале 2015 года были достигнуты договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН, если бы они были выполнены, Украина восстановила бы свою территориальную целостность, но, конечно, без Крыма. Этот факт был признан на тот момент практически всеми западными странами. Не захотела Украина сохранять свою территориальную целостность ценой предоставления элементарных автономных прав Донбассу", - отметил Лавров. "Следующий этап, когда в очередной раз был упущен шанс в каком-то виде сохранить территориальную целостность Украины - это были стамбульские договорённости апреля 2022 года, которые тоже гарантировали Украине территориальную целостность, но на основе тех реалий, которые сложились уже к тому времени на земле. И опять западные кураторы запретили Зеленскому подписывать договорённости", - пояснил он.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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украина, россия, сергей лавров, виктор янукович, оон