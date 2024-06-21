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В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми
В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми - РИА Новости, 21.06.2024
В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми
Полиция в Крыму проводит проверку инцидента с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:55
2024-06-21T13:55
2024-06-21T14:17
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Крыму проводит проверку инцидента с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова. "Начата проверка по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сказала Кашкарова. По данным пресс-службы полиции, инцидент произошел на одном из пляжей Черноморского района. Внедорожник, в котором находились две женщины, заехал на территорию пляжа, где в это время были люди с детьми, повредив колесами деревянные дорожки. По словам очевидцев, обратившихся в полицию, на замечания отдыхающих женщины отвечали агрессивно и могли быть нетрезвы. Позже женщин доставили в отделение полиции для установления обстоятельств. Их личности установлены, это местные жительницы 41 и 45 лет.
https://ria.ru/20240422/sud-1941599718.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми
Полиция начала проверку инцидента с внедорожником на пляже в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Крыму проводит проверку инцидента с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова.
"Начата проверка по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сказала Кашкарова.
По данным пресс-службы полиции, инцидент произошел на одном из пляжей Черноморского района. Внедорожник, в котором находились две женщины, заехал на территорию пляжа, где в это время были люди с детьми, повредив колесами деревянные дорожки. По словам очевидцев, обратившихся в полицию, на замечания отдыхающих женщины отвечали агрессивно и могли быть нетрезвы. Позже женщин доставили в отделение полиции для установления обстоятельств. Их личности установлены, это местные жительницы 41 и 45 лет.