https://ria.ru/20240621/krym-1954510123.html

В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми

В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми - РИА Новости, 21.06.2024

В Крыму внедорожник въехал на пляж, где отдыхали люди с детьми

Полиция в Крыму проводит проверку инцидента с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:55

2024-06-21T13:55

2024-06-21T14:17

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Полиция в Крыму проводит проверку инцидента с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова. "Начата проверка по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сказала Кашкарова. По данным пресс-службы полиции, инцидент произошел на одном из пляжей Черноморского района. Внедорожник, в котором находились две женщины, заехал на территорию пляжа, где в это время были люди с детьми, повредив колесами деревянные дорожки. По словам очевидцев, обратившихся в полицию, на замечания отдыхающих женщины отвечали агрессивно и могли быть нетрезвы. Позже женщин доставили в отделение полиции для установления обстоятельств. Их личности установлены, это местные жительницы 41 и 45 лет.

https://ria.ru/20240422/sud-1941599718.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика крым