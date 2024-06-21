https://ria.ru/20240621/krivoy_rog-1954580744.html

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:22

2024-06-21T17:22

2024-06-21T17:22

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украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена инфраструктура города. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Лысака, инфраструктура города подверглась атаке. "Произошел пожар", - написал он, при этом не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240620/vzryv-1954132758.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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Кирилл Волков

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область