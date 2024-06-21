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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/krivoy_rog-1954580744.html
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:22
2024-06-21T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена инфраструктура города. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Лысака, инфраструктура города подверглась атаке. "Произошел пожар", - написал он, при этом не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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кривой рог
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге

Глава Днепропетровской ОВА: в Кривом Роге пострадала инфраструктура

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена инфраструктура города.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Лысака, инфраструктура города подверглась атаке. "Произошел пожар", - написал он, при этом не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
20 июня, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаДнепропетровская область
 
 
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