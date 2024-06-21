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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:22
2024-06-21T17:22
2024-06-21T17:22
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кривой рог
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в пятницу в Telegram-канале, что в Кривом Роге в результате обстрела повреждена инфраструктура города. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Лысака, инфраструктура города подверглась атаке. "Произошел пожар", - написал он, при этом не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240620/vzryv-1954132758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
Глава Днепропетровской ОВА: в Кривом Роге пострадала инфраструктура