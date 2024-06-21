https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html

СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:17

2024-06-21T05:17

2024-06-21T06:22

южная корея

сеул

в мире

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.Северокорейские солдаты пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы в четверг около 11 часов утра, говорится в заявлении ОКНШ. Предупредительные выстрелы со стороны южан заставили их вернуться на свою сторону границы.Представитель ОКНШ сказал, что инцидент, по-видимому, был случайным, добавив, что после возвращения на свою сторону солдаты КНДР продолжали работать до ночи. Это третье нарушение границы со стороны КНДР в этом месяце после аналогичных инцидентов с 9 июня и 18 июня соответственно. В Сеуле заявляли, что оба случая были непреднамеренными.

https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html

южная корея

сеул

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южная корея, сеул, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша)