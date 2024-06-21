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СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
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05:17 21.06.2024 (обновлено: 06:22 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:17
2024-06-21T06:22
южная корея
сеул
в мире
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.Северокорейские солдаты пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы в четверг около 11 часов утра, говорится в заявлении ОКНШ. Предупредительные выстрелы со стороны южан заставили их вернуться на свою сторону границы.Представитель ОКНШ сказал, что инцидент, по-видимому, был случайным, добавив, что после возвращения на свою сторону солдаты КНДР продолжали работать до ночи. Это третье нарушение границы со стороны КНДР в этом месяце после аналогичных инцидентов с 9 июня и 18 июня соответственно. В Сеуле заявляли, что оба случая были непреднамеренными.
https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html
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южная корея, сеул, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша)
Южная Корея, Сеул, В мире, Объединенный комитет начальников штабов (США)
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

"Ренхап": южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Северокорейские солдаты пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы в четверг около 11 часов утра, говорится в заявлении ОКНШ. Предупредительные выстрелы со стороны южан заставили их вернуться на свою сторону границы.
Представитель ОКНШ сказал, что инцидент, по-видимому, был случайным, добавив, что после возвращения на свою сторону солдаты КНДР продолжали работать до ночи.
Это третье нарушение границы со стороны КНДР в этом месяце после аналогичных инцидентов с 9 июня и 18 июня соответственно. В Сеуле заявляли, что оба случая были непреднамеренными.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 11:08
 
Южная КореяСеулВ миреОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
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