https://ria.ru/20240621/koreya-1954418840.html
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:17
2024-06-21T05:17
2024-06-21T06:22
южная корея
сеул
в мире
объединенный комитет начальников штабов (сша)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c6b7bbf8cde1dfdc8d4dfe13fba88d9.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Южнокорейские военные в четверг открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.Северокорейские солдаты пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы в четверг около 11 часов утра, говорится в заявлении ОКНШ. Предупредительные выстрелы со стороны южан заставили их вернуться на свою сторону границы.Представитель ОКНШ сказал, что инцидент, по-видимому, был случайным, добавив, что после возвращения на свою сторону солдаты КНДР продолжали работать до ночи. Это третье нарушение границы со стороны КНДР в этом месяце после аналогичных инцидентов с 9 июня и 18 июня соответственно. В Сеуле заявляли, что оба случая были непреднамеренными.
https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b91dc277aa357c34326db7b97e409cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сеул, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша)
Южная Корея, Сеул, В мире, Объединенный комитет начальников штабов (США)
СМИ: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
"Ренхап": южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР