https://ria.ru/20240621/kononenko-1953947548.html

Биография Олега Кононенко

Биография Олега Кононенко - РИА Новости, 21.06.2024

Биография Олега Кононенко

Российский космонавт, Герой России Олег Дмитриевич Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне – Туркменабад, Туркменистан). РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:17

2024-06-21T02:17

2024-06-21T02:17

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олег кононенко

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центр подготовки космонавтов

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Российский космонавт, Герой России Олег Дмитриевич Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне – Туркменабад, Туркменистан).В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт имени Н.Е. Жуковского (ныне – Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт") по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик".С апреля 1988 года по декабрь 1998 года работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" (ныне – АО " Ракетно-космический центр "Прогресс", Самара), где прошел трудовой путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей.29 марта 1996 года был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели от "ЦСКБ-Прогресс".С июня 1996 года по март 1998 года прошел общекосмическую подготовку в "Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов (НИИ ЦПК) имени Ю.А. Гагарина", по ее завершении получил квалификацию "космонавт-испытатель". В январе 1999 года был переведен на должность космонавта-испытателя в РКК "Энергия" имени С. П. Королева.С января 2011 года – инструктор-космонавт-испытатель 2 класса, с августа 2012 года – инструктор-космонавт-испытатель 1 класса, с декабря 2012 года – инструктор-космонавт испытатель 1 класса – начальник группы инструкторов-космонавтов-испытателей в НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина.С октября 2013 года – инструктор-космонавт испытатель 1 класса – заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса по научно-исследовательской и испытательной работе.С ноября 2016 года – инструктор-космонавт испытатель, командир отряда космонавтов Роскосмоса.С июля 2021 года – инструктор-космонавт-испытатель – заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов, командир отряда космонавтов Роскосмоса.Первый космический полет на Международную космическую станцию (МКС) Олег Кононенко совершил 8 апреля - 24 октября 2008 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12" и бортинженера МКС-17. В паре с космонавтом Сергеем Волковым выполнил два выхода в открытый космос общей длительностью 12 часов 16 минут. Продолжительность полета составила 198 суток 16 часов 20 минут 11 секунд.Второй космический полет на МКС Кононенко совершил с 21 декабря 2011 года по 1 июля 2012 года в составе экипажа 30/31-й длительной экспедиции на МКС в качестве командира ТПК "Союз ТМА-03М", бортинженера МКС-30 и командира МКС-31. В ходе полета выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 15 минут. Продолжительность полета составила 192 суток 18 часов 58 минут 37 секунд.Третий космический полет космонавт совершил с 23 июля по 11 декабря 2015 года в качестве командира ТПК "Союз ТМА-17М" и бортинженера МКС-44/45. Впервые в мире управлял наземными роботами из космоса с применением технологии "силомоментного очувствления". Всего выполнил 12 сеансов эксперимента. Продолжительность полета составила 141 сутки 16 часов 16 минут 46 секунд.Четвертый полет Кононенко совершил 3 декабря 2018 года - 25 июня 2019 года в качестве командира корабля "Союз МС-11". 11 декабря 2018 года вместе с Сергеем Прокопьевым совершил незапланированный выход в открытый космос длительностью семь часов 45 минут. В условиях высокого риска и впервые на орбите космонавты вскрыли внешнюю обшивку МКС из-за внезапного падения давления на станции. Сквозное отверстие было заделано, герметичность станции восстановлена. Второй выход в космос – 29-30 мая 2019 года совместно с Алексеем Овчининым продолжительностью шесть часов одна минута. В ходе него Кононенко первым выполнил уникальный эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер" по выращиванию живых тканей в космосе. Это исследование обеспечило неоспоримый мировой приоритет России в области реализации технологии магнитной биофабрикации в космосе. Также он впервые выполнил эксперимент "Визир" по исследованию методов регистрации текущего положения и ориентации переносной научной аппаратуры систем координатной привязки объектов с помощью "умных полок". Впервые на борту МКС он провел тест космических огнетушителей и впервые в истории станции работал в изолирующем космическом противогазе ИПК. Участвовал в первых выпусках нового проекта Роскосмоса и социальной сети "ВКонтакте" – "МКС на связи", созданном в целях продвижения достижений отечественной пилотируемой космонавтики. Продолжительность полета составила 203 суток 15 часов 15 минут 55 секунд.15 сентября 2023 года Кононенко вместе с космонавтом Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорал О’Хара (США) стартовал с космодрома Байконур в качестве командира корабля "Союз МС-24" и командира МКС-70/71. 25 апреля вместе с Николаем Чубом выполнил выход в открытый космос длительностью четыре часа 36 минут.4 февраля 2024 года Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов. Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня 2024 года Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налет которого превысил тысячу суток. По завершении пятого полета, запланированного на 23 сентября 2024 года, этот показатель составит 1110 суток. Лейтенант запаса (1988).Герой Российской Федерации (2009).Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" II (2020), III (2017) и IV степеней (2014), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011).Лауреат премии правительства России имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности (2021). Среди наград иностранных государств – золотая медаль Героя Туркменистана (2019), орден Туркменистана "Звезда Президента"(2009), орден Нидерландов "Оранских-Нассау" (2013). Отмечен знаками Роскосмоса: Гагарина (2006), Королева (2008), Циолковского (2015), "За содействие космической деятельности" (2012), "За верность космосу" (2019), а также медалями НАСА (США): "За выдающуюся общественную службу" (2008, 2012), "За космический полет" (2008, 2012).Олег Кононенко женат, в семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, самара, олег кононенко, роскосмос, центр подготовки космонавтов, цскб-прогресс, николай чуб