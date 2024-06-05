https://ria.ru/20240605/kononenko-1950535342.html

Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток

Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток - РИА Новости, 05.06.2024

Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T00:03

2024-06-05T00:03

2024-06-05T00:04

земля

олег кононенко

николай чуб

олег новицкий

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_0:194:3190:1988_1920x0_80_0_0_48322a3d81596880e7bdc088d24ae085.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов", - говорится в сообщении. Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. О'Хара вернулась на этом же корабле 6 апреля с российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской. Кононенко и Чуб возвратятся на Землю 23 сентября вместе с американкой Трейси Дайсон, которая прилетела с Новицким и Василевской на "Союзе МС-25". По завершении пятой миссии на МКС суммарный налет Кононенко составит 1110 суток. Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежавший российскому космонавту Геннадию Падалке, Кононенко побил 4 февраля. Первый космический полёт Кононенко совершил в 2008 году, второй – в 2011-2012 годах, а третий и четвёртый – в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года.

https://ria.ru/20230914/mks-1896377872.html

https://ria.ru/20230411/kononenko-1864292251.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, олег кононенко, николай чуб, олег новицкий, роскосмос