Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток
Кононенко стал первым в истории человеком, кто провел в космосе тысячу суток
Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов", - говорится в сообщении.
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Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. О'Хара вернулась на этом же корабле 6 апреля с российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.
Кононенко и Чуб возвратятся на Землю 23 сентября вместе с американкой Трейси Дайсон, которая прилетела с Новицким и Василевской на "Союзе МС-25". По завершении пятой миссии на МКС суммарный налет Кононенко составит 1110 суток.
Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежавший российскому космонавту Геннадию Падалке, Кононенко побил 4 февраля.
Первый космический полёт Кононенко совершил в 2008 году, второй – в 2011-2012 годах, а третий и четвёртый – в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года.
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