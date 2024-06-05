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Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток - РИА Новости, 05.06.2024
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00:03 05.06.2024 (обновлено: 00:04 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kononenko-1950535342.html
Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток
Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток - РИА Новости, 05.06.2024
Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток
Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:03
2024-06-05T00:04
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олег новицкий
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов", - говорится в сообщении. Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. О'Хара вернулась на этом же корабле 6 апреля с российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской. Кононенко и Чуб возвратятся на Землю 23 сентября вместе с американкой Трейси Дайсон, которая прилетела с Новицким и Василевской на "Союзе МС-25". По завершении пятой миссии на МКС суммарный налет Кононенко составит 1110 суток. Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежавший российскому космонавту Геннадию Падалке, Кононенко побил 4 февраля. Первый космический полёт Кононенко совершил в 2008 году, второй – в 2011-2012 годах, а третий и четвёртый – в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года.
https://ria.ru/20230914/mks-1896377872.html
https://ria.ru/20230411/kononenko-1864292251.html
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земля, олег кононенко, николай чуб, олег новицкий, роскосмос
Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Олег Новицкий, Роскосмос
Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток

Кононенко стал первым в истории человеком, кто провел в космосе тысячу суток

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов", - говорится в сообщении.
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-24 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС
14 сентября 2023, 17:58
Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. О'Хара вернулась на этом же корабле 6 апреля с российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.
Кононенко и Чуб возвратятся на Землю 23 сентября вместе с американкой Трейси Дайсон, которая прилетела с Новицким и Василевской на "Союзе МС-25". По завершении пятой миссии на МКС суммарный налет Кононенко составит 1110 суток.
Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежавший российскому космонавту Геннадию Падалке, Кононенко побил 4 февраля.
Первый космический полёт Кононенко совершил в 2008 году, второй – в 2011-2012 годах, а третий и четвёртый – в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года.
О работе на МКС, экспериментах и нехватке девушек. Интервью с космонавтом Олегом Кононенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Олег Кононенко: международные эксперименты на МКС продолжаются
11 апреля 2023, 11:00
 
ЗемляОлег КононенкоНиколай ЧубОлег НовицкийРоскосмос
 
 
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