Рейтинг@Mail.ru
Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
15:02 21.06.2024 (обновлено: 16:02 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kniga-1954534196.html
Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня
Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня - РИА Новости, 21.06.2024
Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня
Постоянный Комитет Союзного государства презентует новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в казармах Брестской крепости 22 июня – в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:02
2024-06-21T16:02
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
олег котов
вадим денисенко
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954551290_0:13:666:388_1920x0_80_0_0_ab76fd6d5a191912ae39d32be7064ae8.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства презентует новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в казармах Брестской крепости 22 июня – в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Очередное издание серии "Библиотека Союзного государства" посвящено героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы: неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа. Беларусь по праву носит гордое имя – Республика-партизанка. В годы фашистской оккупации люди уходили в леса, жили в землянках в общей сложности 374 тысячи человек. Партизаны ежедневно уничтожали врага, взрывали эшелоны, спасали жизни мирных граждан. "В рядах народных мстителей сражались представители более 50 национальностей и народностей. Партизанская борьба носила интернациональный характер. Именно в Беларуси состоялся первый партизанский бой Великой Отечественной войны: 28 июня 1941 года небольшой отряд под командованием Василия Коржа на тракте Пинск – Логишин атаковал немецкую танковую колонну. С этого времени у гитлеровцев горела земля под ногами", – написали в своем обращении к читателям создатели книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли". Лесные мстители сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Ценнейшие разведывательные данные учитывались при разработке плана операции "Багратион". Одновременные диверсии на коммуникациях фактически парализовали железнодорожные перевозки оккупантов. Преследование и уничтожение противника, захват мостов и переправ, а также тесное взаимодействие с частями Красной Армии – все это стало залогом стремительного проведения операции. Презентация книги пройдет в формате круглого стола, модератором которого выступит госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В мероприятии примут участие представители ряда министерств и ведомств России и Беларуси. В частности с белорусской стороны - министр информации Республики Беларусь Марат Марков, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Луцкий, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Карпенков, заместитель министра юстиции Республики Беларусь Олег Кот, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада, директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Александр Коркотадзе, директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демянюк, директор Института истории НАН Республики Беларусь Вадим Лакиза, заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Игорь Бузовский и командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь Вадим Денисенко. С российской стороны участие в круглом столе примут зампред Совфеда Российской Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель комитета по обороне Госдумы Российской Федерации Андрей Картаполов, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политики, спорту и туризму Артем Туров, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников.
https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html
https://ria.ru/20240524/sg-1948194653.html
https://ria.ru/20240402/sg-1937326915.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Презентация книги "Операция "Багратион"
книга Союзное государство
2024-06-21T15:02
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954551290_133:0:666:400_1920x0_80_0_0_eab025d656c05e8362a4c1b08dbcf72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, олег котов, вадим денисенко, госдума рф, совет федерации рф
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Олег Котов, Вадим Денисенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ

Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства презентует новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в казармах Брестской крепости 22 июня – в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
Очередное издание серии "Библиотека Союзного государства" посвящено героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы: неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Формат Союзного государства себя не исчерпал, заявил Володин
17 июня, 13:55
Беларусь по праву носит гордое имя – Республика-партизанка. В годы фашистской оккупации люди уходили в леса, жили в землянках в общей сложности 374 тысячи человек. Партизаны ежедневно уничтожали врага, взрывали эшелоны, спасали жизни мирных граждан.
"В рядах народных мстителей сражались представители более 50 национальностей и народностей. Партизанская борьба носила интернациональный характер. Именно в Беларуси состоялся первый партизанский бой Великой Отечественной войны: 28 июня 1941 года небольшой отряд под командованием Василия Коржа на тракте Пинск – Логишин атаковал немецкую танковую колонну. С этого времени у гитлеровцев горела земля под ногами", – написали в своем обращении к читателям создатели книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли".
Лесные мстители сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Ценнейшие разведывательные данные учитывались при разработке плана операции "Багратион". Одновременные диверсии на коммуникациях фактически парализовали железнодорожные перевозки оккупантов. Преследование и уничтожение противника, захват мостов и переправ, а также тесное взаимодействие с частями Красной Армии – все это стало залогом стремительного проведения операции.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Союзное государство многого добилось по интеграционным трекам, заявил Путин
24 мая, 17:28
Презентация книги пройдет в формате круглого стола, модератором которого выступит госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В мероприятии примут участие представители ряда министерств и ведомств России и Беларуси. В частности с белорусской стороны - министр информации Республики Беларусь Марат Марков, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Луцкий, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Карпенков, заместитель министра юстиции Республики Беларусь Олег Кот, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада, директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Александр Коркотадзе, директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демянюк, директор Института истории НАН Республики Беларусь Вадим Лакиза, заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Игорь Бузовский и командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь Вадим Денисенко.
С российской стороны участие в круглом столе примут зампред Совфеда Российской Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель комитета по обороне Госдумы Российской Федерации Андрей Картаполов, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политики, спорту и туризму Артем Туров, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Союз России и Белоруссии вызывает на Западе скрежет зубов, заявил Нарышкин
2 апреля, 13:23
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевОлег КотовВадим ДенисенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала