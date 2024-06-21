https://ria.ru/20240621/kniga-1954534196.html

Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня

Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня - РИА Новости, 21.06.2024

Книгу об операции "Багратион" Союзное государство презентует 22 июня

Постоянный Комитет Союзного государства презентует новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в казармах Брестской крепости 22 июня – в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:02

2024-06-21T15:02

2024-06-21T16:02

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства презентует новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в казармах Брестской крепости 22 июня – в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Очередное издание серии "Библиотека Союзного государства" посвящено героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы: неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа. Беларусь по праву носит гордое имя – Республика-партизанка. В годы фашистской оккупации люди уходили в леса, жили в землянках в общей сложности 374 тысячи человек. Партизаны ежедневно уничтожали врага, взрывали эшелоны, спасали жизни мирных граждан. "В рядах народных мстителей сражались представители более 50 национальностей и народностей. Партизанская борьба носила интернациональный характер. Именно в Беларуси состоялся первый партизанский бой Великой Отечественной войны: 28 июня 1941 года небольшой отряд под командованием Василия Коржа на тракте Пинск – Логишин атаковал немецкую танковую колонну. С этого времени у гитлеровцев горела земля под ногами", – написали в своем обращении к читателям создатели книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли". Лесные мстители сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Ценнейшие разведывательные данные учитывались при разработке плана операции "Багратион". Одновременные диверсии на коммуникациях фактически парализовали железнодорожные перевозки оккупантов. Преследование и уничтожение противника, захват мостов и переправ, а также тесное взаимодействие с частями Красной Армии – все это стало залогом стремительного проведения операции. Презентация книги пройдет в формате круглого стола, модератором которого выступит госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В мероприятии примут участие представители ряда министерств и ведомств России и Беларуси. В частности с белорусской стороны - министр информации Республики Беларусь Марат Марков, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Луцкий, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Карпенков, заместитель министра юстиции Республики Беларусь Олег Кот, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада, директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Александр Коркотадзе, директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демянюк, директор Института истории НАН Республики Беларусь Вадим Лакиза, заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Игорь Бузовский и командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь Вадим Денисенко. С российской стороны участие в круглом столе примут зампред Совфеда Российской Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель комитета по обороне Госдумы Российской Федерации Андрей Картаполов, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политики, спорту и туризму Артем Туров, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников.

https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, олег котов, вадим денисенко, госдума рф, совет федерации рф