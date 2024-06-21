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Сестра Ким Чен Ына пригрозила перебежчикам непредвиденными проблемами - РИА Новости, 21.06.2024
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11:00 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kndr-1954452975.html
Сестра Ким Чен Ына пригрозила перебежчикам непредвиденными проблемами
Сестра Ким Чен Ына пригрозила перебежчикам непредвиденными проблемами - РИА Новости, 21.06.2024
Сестра Ким Чен Ына пригрозила перебежчикам непредвиденными проблемами
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с заявлением, в котором пригрозила запускавшим листовки северокорейским перебежчикам непредвиденными... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:00
2024-06-21T11:00
в мире
южная корея
пхеньян
сеул
ким е чжон
ким чен ын
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с заявлением, в котором пригрозила запускавшим листовки северокорейским перебежчикам непредвиденными проблемами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. &quot;Эти отбросы получат осуждение со стороны своих граждан. И поскольку они снова сделали то, что их очевидным образом просили не совершать, вполне естественно, что случатся дела, которых можно было бы и не делать&quot;, - приводит ее слова ЦТАК.По данным агентства Рёнхап, организация проживающих в Южной Корее северокорейских перебежчиков накануне вечером вновь запустила в направлении КНДР 20 крупных аэростатов с 300 тысячами листовок, USB-флеш-накопителей и однодолларовых купюр. В листовках заявлялось, что единственной родиной 80-миллионной корейской нации является Республика Корея (официальное название Южной Кореи), и она любит жителей Северной Кореи. При этом, по словам организаторов акции, им пришлось производить запуск из другого места, поскольку на изначальное место отправки шаров прибыли представители местных властей. Мэрия пограничного города Пхачжу также сообщила, что к предполагаемому месту запуска прибыл глава города, который в течение получаса протестовал против отправки, между собравшимися произошла небольшая потасовка. Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщила, что в районах, прилегающих к "государственной границе КНДР", были вновь разбросана "грязная макулатура и предметы". Она отметила, что отправку пропагандистских листовок "через нашу государственную границу", совершили "ненавистные отбросы-перебежчики", которые не стали скрывать факт отправки, распространив соответствующее заявление в СМИ. При этом, по словам сестры северокорейского руководителя, "грязные предметы" были обнаружены на заливных сельскохозяйственных полях, на берегах водохранилищ, во фруктовых садах, и, возможно, будут обнаружены в других местах. В конце мая Ким Ё Чжон, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, уже выражала надежду на то, что теперь в Южной Корее поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах. В июне замзаведующего отделом ЦК ТПК выступила с очередным заявлением, в котором предупредила, что Южная Корея столкнется с новым ответом КНДР, если снова одновременно проведет заброс листовок и включит пропагандистское вещание на границе. По ее словам, после возобновления работы громкоговорителей, вновь развернутых южнокорейской армией, "ситуация изменилась", и теперь "буднями Республики Корея станет неловкая ситуация, в которой им придется без конца убирать бумагу". Она также "строго предупредила" Сеул о необходимости немедленно прекратить свои опасные действия и "быть осторожнее", если Южная Корея не хочет спровоцировать еще большего кризиса и противостояния.
https://ria.ru/20240602/kndr-1949959603.html
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в мире, южная корея, пхеньян, сеул, ким е чжон, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Сеул, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын
Сестра Ким Чен Ына пригрозила перебежчикам непредвиденными проблемами

Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускавшим листовки перебежчикам проблемами

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с заявлением, в котором пригрозила запускавшим листовки северокорейским перебежчикам непредвиденными проблемами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
«

"Эти отбросы получат осуждение со стороны своих граждан. И поскольку они снова сделали то, что их очевидным образом просили не совершать, вполне естественно, что случатся дела, которых можно было бы и не делать", - приводит ее слова ЦТАК.

Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею
2 июня, 06:17
По данным агентства Рёнхап, организация проживающих в Южной Корее северокорейских перебежчиков накануне вечером вновь запустила в направлении КНДР 20 крупных аэростатов с 300 тысячами листовок, USB-флеш-накопителей и однодолларовых купюр. В листовках заявлялось, что единственной родиной 80-миллионной корейской нации является Республика Корея (официальное название Южной Кореи), и она любит жителей Северной Кореи. При этом, по словам организаторов акции, им пришлось производить запуск из другого места, поскольку на изначальное место отправки шаров прибыли представители местных властей. Мэрия пограничного города Пхачжу также сообщила, что к предполагаемому месту запуска прибыл глава города, который в течение получаса протестовал против отправки, между собравшимися произошла небольшая потасовка.
Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщила, что в районах, прилегающих к "государственной границе КНДР", были вновь разбросана "грязная макулатура и предметы". Она отметила, что отправку пропагандистских листовок "через нашу государственную границу", совершили "ненавистные отбросы-перебежчики", которые не стали скрывать факт отправки, распространив соответствующее заявление в СМИ.
При этом, по словам сестры северокорейского руководителя, "грязные предметы" были обнаружены на заливных сельскохозяйственных полях, на берегах водохранилищ, во фруктовых садах, и, возможно, будут обнаружены в других местах. В конце мая Ким Ё Чжон, комментируя отправку Пхеньяном шаров с макулатурой и бытовым мусором в Южную Корею, уже выражала надежду на то, что теперь в Южной Корее поймут, насколько неприятно и утомительно все это убирать, и будут с большей осторожностью говорить о свободе слова в отношении "игр" с воздушными шарами в приграничных районах.
В июне замзаведующего отделом ЦК ТПК выступила с очередным заявлением, в котором предупредила, что Южная Корея столкнется с новым ответом КНДР, если снова одновременно проведет заброс листовок и включит пропагандистское вещание на границе. По ее словам, после возобновления работы громкоговорителей, вновь развернутых южнокорейской армией, "ситуация изменилась", и теперь "буднями Республики Корея станет неловкая ситуация, в которой им придется без конца убирать бумагу". Она также "строго предупредила" Сеул о необходимости немедленно прекратить свои опасные действия и "быть осторожнее", если Южная Корея не хочет спровоцировать еще большего кризиса и противостояния.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына
7 января, 15:42
 
В миреЮжная КореяПхеньянСеулКим Е ЧжонКим Чен Ын
 
 
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