https://ria.ru/20240621/klimov-1954294119.html

Алексей Климов: односторонний безвизовый режим навредит авторитету России

Алексей Климов: односторонний безвизовый режим навредит авторитету России - РИА Новости, 21.06.2024

Алексей Климов: односторонний безвизовый режим навредит авторитету России

Насколько вероятна реализация идеи выдавать иностранцам визы в Россию по прибытию, что для этого нужно и что мешает, а также в чем для России сложность введения РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:00

2024-06-21T09:00

2024-06-21T10:49

интервью

россия

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

всемирная туристская организация

безвизовый режим

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904158982_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_0effba83104f2c04f062532f29c4bf61.jpg

Насколько вероятна реализация идеи выдавать иностранцам визы в Россию по прибытию, что для этого нужно и что мешает, а также в чем для России сложность введения одностороннего безвизового режима, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. — Шестнадцатого июня завершился IV Российский туристический форум "Путешествуй!", в ходе которого был озвучен ряд инициатив, связанных с изменением российского визового законодательства. Речь, в частности, идет о предложении выдавать иностранным гражданам визы по прибытию или, другими словами, при въезде в Российскую Федерацию. Как вы относитесь к такому нововведению?— Возможность установления нового порядка выдачи виз, предусматривающего возможность их оформления по прибытии в Российскую Федерацию, ранее уже была всесторонне изучена и проанализирована МИД России.Для ее реализации потребуется открытие полноценных круглосуточных консульских пунктов, расположенных до пунктов пропуска через госграницу. Для их полноценного функционирования необходимо будет предусмотреть средства из госбюджета на оплату труда штатных сотрудников, оснащение автоматизированными рабочими местами, включая техническое сопровождение, модернизацию и обеспечение защищенными каналами связи, а также на аренду рабочих площадей и мест комфортного ожидания в зоне дополнительных режимных ограничений международных аэропортов. Речь идет не о разовом выделении значительной суммы, а о принятии государством на себя долгосрочных обязательств, направленных на обеспечение интересов, прежде всего, иностранных граждан.Но даже при выполнении вышеупомянутых требований равномерно распределить нагрузку на консульские пункты и гарантированно избежать скопления в режимных зонах очередей иностранных туристов за получением виз вряд ли удастся ввиду отсутствия возможности спрогнозировать или предугадать частоту прибытия и численность групп иностранных туристов. На практике ситуация будет усугублена необходимостью соблюдения иностранцами всех формальностей, предусмотренных российским законодательством, таких как заполнение визовой анкеты с фотографией и предоставление основания для выдачи визы, а также полиса медицинского страхования с учетом принципа взаимности и оплаты госпошлины.— Идея выдавать визы по прилету не нова. Такая практика применяется некоторыми странами. Какова вероятность, что такой порядок будет использован Российской Федерацией?— Думаю, что коллеги из других заинтересованных ведомств могут подтвердить, что российская виза является не просто формальным разрешением на въезд в Российскую Федерацию за плату. В процессе ее оформления российскими компетентными органами заблаговременно проводятся мероприятия, направленные на недопущение въезда в нашу страну нежелательных лиц. Введение такого порядка лишит ведомства возможности своевременно получать информацию о таких иностранцах и проводить соответствующие превентивные мероприятия в целях обеспечения национальной безопасности. При этом необходимо иметь в виду, что иностранному гражданину, включенному в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, будет отказано в оформлении визы по прибытии без объяснения причин. В результате иностранец будет вынужден вернуться, а вся ответственность за его возвращение по обратному маршруту, включая оплату административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в соответствии с действующим законодательством будет возложена на транспортную или иную организацию, доставившую его в Российскую Федерацию. Очевидно, что помимо серьезных имиджевых потерь, это может послужить причиной отказа в предоставлении транспортных услуг туристам, рассчитывающим на получение виз по прибытии в Российскую Федерацию.— С учетом того, что вы более 25 лет занимаетесь формированием российской визовой политики, встречались ли вам ранее подобные предложения?— В 2018 году заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев предложил выдавать визы иностранным гражданам по прибытию в Российскую Федерацию в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. Уже тогда было принято решение отказаться от этой идеи по причинам финансового и организационно-технического характера, а взамен провести эксперимент по оформлению электронных виз. Именно успешное проведение этого эксперимента на территории Дальневосточного федерального округа, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Калининградской областях позволило начать практическую реализацию проекта единой электронной визы на всей территории Российской Федерации.— Не секрет, что для привлечения дополнительного количества туристов ряд стран отказывается от своего суверенного права на выдачу виз. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно возможной отмены Российской Федерацией виз для граждан отдельных стран.— Предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Российскую Федерацию, в том числе установления безвизового режима въезда, в отношении граждан отдельных, пусть и дружественных на данный момент государств, или определенных категорий иностранных граждан не поддерживается МИД России по целому ряду причин.В частности, такие инициативы идут вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности, которого, по нашему мнению, необходимо и дальше последовательно придерживаться в подобных вопросах. Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан.Единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность, на которую мы вправе рассчитывать.Кроме того, одностороннее установление безвизового режима для граждан даже немногих иностранных государств является серьезным решением, имеющим при этом необратимые последствия. Такие шаги, как правило, практикуют страны так называемого пляжного туризма, а также страны, не играющие заметной роли на международной арене. В случае с Россией подобное решение нанесет значительный ущерб внешнеполитическому авторитету нашей страны, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств.— Существуют ли какие-либо другие ограничения на одностороннее предоставление визовых преференций иностранным гражданам, помимо обозначенных вами очевидных аргументов?— Конечно, не стоит забывать о том, что практическая реализация данных инициатив также не представляется возможной в силу действующего моратория на одностороннее предоставление иностранным гражданам безвизового въезда в Российскую Федерацию или визовых льгот, введенного решением Совета Безопасности Российской Федерации, утверждено президентом России Владимиром Путиным 12 июня 2016 года.В условиях современных тенденций развития геополитической обстановки в ближайшей и среднесрочной перспективах МИД России поддерживает позицию МВД и ФСБ России о том, что отмена вышеупомянутого моратория является преждевременной.Уверен, что вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации и внешнеполитических позиций нашего государства имеют безусловный приоритет над любыми возможными положительными эффектами для туриндустрии, в особенности в условиях проведения специальной военной операции.— А со сколькими странами у нас заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан?— В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений.Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей.— С августа 2021 года российские дипломатические представительства и консульские учреждения выдают иностранным гражданам многократные туристические визы сроком до шести месяцев. Может, стоит увеличить срок действия таких виз до двух лет или, по крайней мере, полутора лет, как это предлагалось участниками форума?— С 2022 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" МИД России ведет мониторинг этого вопроса и ежегодно готовит доклад правительству Российской Федерации о целесообразности увеличения срока действия многократных туристических виз.Практика и анализ статистических показателей имеющейся в нашем распоряжении базы данных свидетельствуют о том, что доля многократных туристических виз по отношению к общему количеству выданных туристических виз от года к году неуклонно снижается. Так в 2022 году эта цифра составляла 14,2 %, в 2023 году – 7,5 %, а в период с 1 января по 1 апреля 2024 года – 6,8 %.Основной причиной столь низкого спроса на многократные туристические визы является неготовность туроператора нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за пребывание в Российской Федерации иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров (в среднем до двух недель). В связи с этим туроператоры предпочитают оказывать визовую поддержку лишь на период организуемой ими туристической поездки.Кроме того, оказание содействия иностранцу в оформлении многократной туристической визы лишает турагентства дохода, на который оно вправе рассчитывать при подготовке пакета по оказанию туристических услуг в рамках однократного тура.Явное нежелание туроператоров пользоваться предоставленными им полномочиями свидетельствует о нецелесообразности увеличения срока действия многократной туристической визы до двух лет.— Как, по вашему мнению, может ли снижение стоимости российских виз способствовать увеличению объема въездного туризма?— Приходится по-прежнему констатировать, что в настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют, прежде всего, сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев оплатить товары и услуги на территории России в безналичной форме.Именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию. Каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает. Стоимость российской визы занимает абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки.Неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро.В связи с этим хотел бы привести комментарии представителей нашей же туриндустрии, в том числе АТОР, согласно которым снижение количества россиян, желающих оформить шенгенскую визу на фоне повышения ее стоимости, не наблюдается. Указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма.Со своей стороны полагаем, что росту объемов въездного туризма способствовала бы более активная маркетинговая стратегия, которая в полной мере будет раскрывать возможности российской туристской индустрии для иностранных граждан. Подтверждаем готовность МИД России поддерживать в рамках компетенции министерства усилия профильных ведомств и профессиональных объединений, предпринимаемые на этом направлении.В завершении хотел бы еще раз отметить, что указанные предложения уже неоднократно всесторонне прорабатывались МИД России с профильными федеральными органами исполнительной власти и по итогам поддержки не получили. В настоящее время позиция МИД России остается неизменной.

https://ria.ru/20240609/turizm-1951737443.html

https://ria.ru/20240515/mid-1946092988.html

https://ria.ru/20240501/bezviz-1943229097.html

https://ria.ru/20240424/rst-1942067948.html

https://ria.ru/20240319/kitay-1934306307.html

https://ria.ru/20240614/vizy-1952933780.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ассоциация туроператоров россии (атор), всемирная туристская организация, безвизовый режим, туризм