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День кинологических подразделений МВД России

День кинологических подразделений МВД России - РИА Новости, 21.06.2024

День кинологических подразделений МВД России

День кинологических подразделений МВД России ежегодно отмечается 21 июня. Праздник был утвержден приказом МВД России от 18 июня 2004 года. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:20

2024-06-21T02:20

2024-06-21T02:20

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День кинологических подразделений МВД России ежегодно отмечается 21 июня. Праздник был утвержден приказом МВД России от 18 июня 2004 года. В России использовать собак для решения служебных задач начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василия Лебедева. Он также стал одним из инициаторов создания Российского общества поощрения собак к полицейской и охранной службе, которое начало функционировать в Санкт-Петербурге с сентября 1908 года. В октябре того же года Лебедев провел первую Всероссийскую выставку служебных полицейских собак. На ней присутствовали высшие сановники государства. С этого момента началась серьезная работа над созданием специальных методик по дрессировке служебных собак всех направлений, то есть стала закладываться теоретическая основа дрессировки в России. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие первого в России питомника полицейских сыскных собак, на базе которого была создана школа дрессировщиков. Данный питомник стал первым кинологическим подразделением МВД России. Эта дата и стала основанием для учреждения Дня кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации. В первой школе дрессировщиков собак на четырехмесячных курсах обучались полицейские, жандармы, а позднее и солдаты. В октябре 1909 года состоялись публичные испытания первого выпуска полицейских дрессировщиков и их воспитанников. Главная судейская коллегия единодушно признала первым учеником школы околоточного надзирателя московской полиции Владимира Дмитриева с его одиннадцатимесячным доберманом по кличке Треф. Впоследствии эта собака участвовала в раскрытии около 1500 преступлений. К декабрю 1912 года полицейские сыскные собаки стали применяться для раскрытия преступлений более чем в 50 губерниях России. К началу Первой мировой войны (1914-1918) в империи было более ста питомников служебных собак, а численность проводников-дрессировщиков в полиции и жандармерии составила свыше 500 человек.В годы Первой мировой и Гражданской войн, послевоенной разрухи служебное собаководство пришло в упадок. 4 ноября 1919 года специальным распоряжением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР на местах были созданы первые кинологические группы при отделах народной милиции. Вскоре появились первые государственные школы служебного собаководства и питомники служебных собак.В 1920 году в Петрограде (до 1914 года и с 1991 года – Санкт-Петербург, в 1924-1991 годах – Ленинград) была организована школа-питомник собак-ищеек для уголовного розыска. С середины 1920-х годов стали ввозить из-за границы и успешно разводить служебных собак – эрдельтерьеров, доберманов, немецких овчарок.Подготовка кинологов и служебных собак в этот период основывалась на достижениях немецкой школы. Лишь в середине 1920-х годов ученый-кинолог Всеволод Языков разработал и внедрил в практику научные методы дрессировки и применения служебных собак, которые получили широкое признание. В основу его работ легли открытия Ивана Павлова, создателя учения о высшей нервной деятельности.В советско-финляндской войне (1939-1940) служебные собаки использовались в качестве связных, санитарных, а также для поиска снайперов и автоматчиков противника, укрывающихся на деревьях.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на фронтах формировались специальные кинологические отряды для саперной работы и санитарной службы. Собаки взрывали фашистские танки, обнаруживали и вывозили раненых, отыскивали мины, обеспечивали устойчивую связь, ходили в разведку, охраняли тылы действующих войск, преследовали шпионов и диверсантов, задерживали бандитов и перевозили грузы.В послевоенное время во внутренних войсках служебные собаки использовались в караулах и в составе войсковых нарядов для проверки состояния контрольно-следовых полос, обыска транспорта и грузов, местности, территорий жилых и производственных зон исправительно-трудовых учреждений, конвоирования осужденных, розыска преступников по следам, несения караульной службы.С ростом террористических угроз получило широкое развитие применение специальных собак по поиску взрывчатых веществ. Первые собаки, способные обнаруживать взрывчатку, были подготовлены в СССР в 1988 году.По данным на 2023 год, в органах внутренних дел работает 232 центра кинологической службы, 333 кинологические группы и 478 кинологических направлений. В них несут службу больше 12 тысяч специалистов-кинологов и больше 12 тысяч служебных собак.Кинологи с собаками ежедневно выезжают на места происшествий, участвуют в охране общественного порядка и общественной безопасности, оперативно-розыскных мероприятиях, в процессуальных действиях по возбужденным уголовным делам.В системе МВД России насчитывается около сорока видов пород служебных собак. Некоторые из них выполняют полный спектр служебно-розыскной работы, другие задействованы на определенных ее участках. Наиболее распространенными считаются такие породы, как немецкая, бельгийская и восточно-европейская овчарки, лабрадор, ротвейлер.Наиболее универсальны немецкие овчарки: они хорошо работают по следу, ищут наркотики, обнаруживают оружие и взрывчатку. Неплохо зарекомендовали они себя и в конвойной службе. Лабрадоров и ротвейлеров используют на службе по поиску и обнаружению оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотиков. Кавказских и среднеазиатских овчарок используют в основном для охраны объектов. Практика показывает, что именно эти породы служебных собак в полной мере подходят для использования на службе в суровых погодных условиях.Для поиска наркотических средств используют спаниелей, ризеншнауцеров и лабрадоров – их называют нюхачами. Также в деятельности МВД России нашли свое применение собаки редко встречающихся пород – бордер-колли, бассет-, бленд-хаунд. Эти собаки применяются при производстве судебной экспертизы индивидуального запаха человека в Экспертно-криминалистическом центре МВД России и экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, как собаки-детекторы.Специалисты всего мира постоянно работают над совершенствованием мер обеспечения безопасности, ищут новые эффективные способы борьбы с преступностью, внедряют различные инновационные технологии. Между тем точность техники на порядок уступает чувствительности обоняния собаки, и заменить это животное по ряду направлений деятельности в правоохранительных органах вряд ли возможно. Именно по этой причине служебно-розыскные собаки занимают особое положение в полицейских (милицейских) службах практически всех стран мира, в том числе и в России.На "пенсию" собаки обычно отправляются в возрасте восьми лет, после чего их оставляют в питомнике или передают физическим лицам. Но, если здоровье позволяет, псы могут работать и дольше.В системе органов внутренних дел Российской Федерации имеются специализированные образовательные организации: Ростовская школа служебно-розыскного собаководства и ее филиал в Егорьевске Московской области, Уфимская школа по подготовке специалистов кинологов и др.Для обеспечения координации деятельности органов внутренних дел по охране правопорядка в общественных местах, предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию преступлений и розыску лиц посредством применения служебных собак постановлением правительства от 14 февраля 2012 года было создано федеральное казенное учреждение "Центр кинологического обеспечения МВД России". В его задачи также входит развитие материально-технического обеспечения ведомственной кинологии, организация и осуществление разведения, отбора, дрессировки, содержания и ветеринарного обслуживания служебных собак в системе МВД России, а также формирование и ведение для этих целей специализированного учета.Начальник ФКУ "Центр кинологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации" – генерал-майор полиции Роман Зайцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, санкт-петербург, рсфср, российская кинологическая федерация (ркф)