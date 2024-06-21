https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

Инфекционист дал два простых совета, которые позволят избежать холеры

Инфекционист дал два простых совета, которые позволят избежать холеры - РИА Новости, 21.06.2024

Инфекционист дал два простых совета, которые позволят избежать холеры

Тщательное мытье рук и кипячение воды поможет избежать холеры, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:33

2024-06-21T14:33

2024-06-21T14:33

здоровье - общество

андрей поздняков

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тщательное мытье рук и кипячение воды поможет избежать холеры, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Ранее в пророссийском подполье города Херсона сообщили РИА Новости, что вспышка холеры зафиксирована среди украинских военных и гражданского населения, более 100 человек госпитализированы, 12 скончались, назначенные Киевом украинские власти пытаются скрывать информацию об эпидемии. "Обезопасить себя от холеры очень просто – соблюдать элементарные правила гигиены, ну, и, соответственно, употреблять только обеззараженную воду, кипяченую. Кипячение от холеры помогает. Кроме того – тщательно мыть руки, употреблять доброкачественные продукты питания", - рассказал Поздняков. Он уточнил, что "в условиях различных антропогенных катастроф, к сожалению, не все возможно сделать". Инфекционист добавил, что вакцина от холеры существует, ее принимают перорально. "И по факту, действительно, в эндемичных районах и во время вспышек население можно экстренно вакцинировать", - уточнил врач. "Но проблема в том, что у холеры очень короткий инкубационный период, и если человек уже заразился, то никакая вакцина ему уже не поможет, потому что инкубационный период – 2-3 дня, и дальше человек заболевает, то есть он просто не успеет вакцинироваться", - заключил врач.

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

https://ria.ru/20240403/voronezh-1937610376.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, андрей поздняков, общество