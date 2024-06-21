Темрезов назначил новых глав Минздрава и Минтруда Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Темрезов назначил новых глав Минздрава и Минтруда
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в пятницу произвел новые кадровые перестановки в социальном блоке республиканского правительства, назначив новых глав Минздрава и Минтруда региона.
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"Министром здравоохранения Карачаево-Черкесии назначена Динара Камурзаева, ранее занимавшая должность министра труда и социального развития КЧР", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
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По словам главы республики, Камурзаева - профессиональный врач, которая много лет проработала в учреждениях здравоохранения республики, затем в качестве заместителя министра здравоохранения КЧР.
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"Динара Магомедовна имеет большой опыт и глубокие знания как в медицине, так и в системе организации здравоохранения в целом. А опыт, приобретенный ею в сфере реализации социальной политики, еще больше расширил круг ее профессиональных компетенций, которые будут ей полезны уже в новом качестве", - добавил Темрезов.
Кроме того, новым министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии назначен Кемал Хачиров, который с 2009 года занимает должность заместителя министра в этом же министерстве.
Глава республики отметил, что Хачиров "глубоко погружен в задачи, которые стоят перед министерством, хорошо знает специфику организации работы всех подведомственных минтруду учреждений".
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"Поставил перед новыми министрами главную задачу – организовать свою работу так, чтобы все поручения и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным перед социальным блоком, были реализованы. Главная цель – улучшение качества медицинской и социальной помощи гражданам республики, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим и членам их семей, чем мы очень плотно занимаемся в последние годы", - подчеркнул Темрезов.
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