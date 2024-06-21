https://ria.ru/20240621/kchr-1954641793.html

Темрезов назначил новых глав Минздрава и Минтруда Карачаево-Черкесии

Темрезов назначил новых глав Минздрава и Минтруда Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 21.06.2024

Темрезов назначил новых глав Минздрава и Минтруда Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в пятницу произвел новые кадровые перестановки в социальном блоке республиканского правительства, назначив новых глав... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:04

2024-06-21T23:04

2024-06-21T23:04

россия

рашид темрезов

владимир путин

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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в пятницу произвел новые кадровые перестановки в социальном блоке республиканского правительства, назначив новых глав Минздрава и Минтруда региона. "Министром здравоохранения Карачаево-Черкесии назначена Динара Камурзаева, ранее занимавшая должность министра труда и социального развития КЧР", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. По словам главы республики, Камурзаева - профессиональный врач, которая много лет проработала в учреждениях здравоохранения республики, затем в качестве заместителя министра здравоохранения КЧР. "Динара Магомедовна имеет большой опыт и глубокие знания как в медицине, так и в системе организации здравоохранения в целом. А опыт, приобретенный ею в сфере реализации социальной политики, еще больше расширил круг ее профессиональных компетенций, которые будут ей полезны уже в новом качестве", - добавил Темрезов. Кроме того, новым министром труда и социального развития Карачаево-Черкесии назначен Кемал Хачиров, который с 2009 года занимает должность заместителя министра в этом же министерстве. Глава республики отметил, что Хачиров "глубоко погружен в задачи, которые стоят перед министерством, хорошо знает специфику организации работы всех подведомственных минтруду учреждений". "Поставил перед новыми министрами главную задачу – организовать свою работу так, чтобы все поручения и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным перед социальным блоком, были реализованы. Главная цель – улучшение качества медицинской и социальной помощи гражданам республики, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим и членам их семей, чем мы очень плотно занимаемся в последние годы", - подчеркнул Темрезов.

https://ria.ru/20240226/kchr-1929555195.html

https://ria.ru/20240621/naznachenie-1954639611.html

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россия, рашид темрезов, владимир путин