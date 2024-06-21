Россия готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Посол Евдокимов: Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе
Вид на город Ереван. Архивное фото
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
"Россия заинтересована в мирном и процветающем Южном Кавказе и готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном. Российская сторона убеждена, что вмешательство внешних сил в региональные дела неприемлемо, и все вопросы должны и могут решаться самими государствами нашего региона", - отметил посол, выступая на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.