https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html

На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский

На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский - РИА Новости, 21.06.2024

На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский

Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T01:15

2024-06-21T01:15

2024-06-21T01:59

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "После почти двухлетнего перерыва, предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года, вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим", - говорится в сообщении. Исполин выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря. Облако частиц распространилось в сторону Петропавловска-Камчатского. "В результате пеплового выброса на вулкане Карымский в Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли. Угрозы не представляет", - сообщает региональное управление МЧС России. Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20240517/vulkan-1946561496.html

https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903508698.html

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космос - риа наука, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)