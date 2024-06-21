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На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский - РИА Новости, 21.06.2024
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01:15 21.06.2024 (обновлено: 01:59 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский - РИА Новости, 21.06.2024
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский
Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:15
2024-06-21T01:59
космос - риа наука
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "После почти двухлетнего перерыва, предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года, вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим", - говорится в сообщении. Исполин выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря. Облако частиц распространилось в сторону Петропавловска-Камчатского. "В результате пеплового выброса на вулкане Карымский в Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли. Угрозы не представляет", - сообщает региональное управление МЧС России. Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20240517/vulkan-1946561496.html
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космос - риа наука, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Космос - РИА Наука, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский

На Камчатке спустя два года молчания начал извергаться вулкан Карымский

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"После почти двухлетнего перерыва, предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года, вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим", - говорится в сообщении.
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"В результате пеплового выброса на вулкане Карымский в Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли. Угрозы не представляет", - сообщает региональное управление МЧС России.
Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.
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