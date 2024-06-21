https://ria.ru/20240621/karymskiy-1954410313.html
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский - РИА Новости, 21.06.2024
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский
Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:15
2024-06-21T01:15
2024-06-21T01:59
космос - риа наука
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582213186_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_8bdcf5f6b0292b3ba8b40f1511873d2e.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "После почти двухлетнего перерыва, предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года, вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим", - говорится в сообщении. Исполин выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря. Облако частиц распространилось в сторону Петропавловска-Камчатского. "В результате пеплового выброса на вулкане Карымский в Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли. Угрозы не представляет", - сообщает региональное управление МЧС России. Вулкан Карымский находится в центральной части Камчатки и является одним из наиболее активных. Его высота 1468 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20240517/vulkan-1946561496.html
https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903508698.html
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582213186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b5f0696212e86018955b5ddfb18edc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Космос - РИА Наука, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский
На Камчатке спустя два года молчания начал извергаться вулкан Карымский