https://ria.ru/20240621/karabakh-1954526450.html

Азербайджан призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений по Карабаху

Азербайджан призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений по Карабаху - РИА Новости, 21.06.2024

Азербайджан призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений по Карабаху

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия Еревана и Баку в регионе, заявил... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:39

2024-06-21T14:39

2024-06-21T14:39

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евросоюз

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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия Еревана и Баку в регионе, заявил руководитель управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Ранее Боррель призвал Баку освободить армянских заключенных, а также обеспечить права покинувших Карабахский регион армян, включая их право вернуться в свои дома. "Мы призываем ЕС воздержаться от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе. К сожалению, это еще одна попытка Верховного представителя ЕС угодить армянам и продвинуть нарратив, не имеющий под собой ни моральной, ни фактической основы. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские обвинения. Азербайджан в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву с 2020 года освободил и репатриировал более 200 армян, которые имели право на статус военнопленных или считались задержанными", - сказал Гаджизаде. По его словам, со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. Дипломат указал, что было бы более уместно, если бы ЕС обратил свое внимание на свидетельства жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с пропавшими без вести азербайджанцами. "С начала армянской агрессии более 3 890 азербайджанцев (3171 военный и 719 гражданских лиц, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей) пропали без вести, и их судьба остается неизвестной. К сожалению, на протяжении почти 30 лет мы не слышали со стороны ЕС никаких призывов относительно прав около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из Азербайджана, которые были насильственно изгнаны из своих домов", – сказал представитель МИД Азербайджана. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20231206/armyane-1914086670.html

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897725676.html

https://ria.ru/20240308/azerbaydzhan-1931956375.html

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в мире, азербайджан, баку, ереван, жозеп боррель, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз