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В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга - РИА Новости, 21.06.2024
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06:32 21.06.2024 (обновлено: 15:28 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/generaly-1954421431.html
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга
Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело против генералов петербургского ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, которых обвиняют во РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:32
2024-06-21T15:28
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело против генералов петербургского ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, которых обвиняют во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным "Коммерсанта", фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями, по версии следствия, являются санкт-петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. Следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта, уточняет издание. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. Следствие посчитало, что пожертвования являлись взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов. Никто из фигурантов вину не признает, пишет "Коммерсант".Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК ("Превышение должностных полномочий"), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере").В ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября, сообщает корреспондент РИА Новости.В марте Верховный суд РФ уже продлял фигурантам арест до 5 августа, но обвинение посчитало, что меру необходимо сохранить до ноября текущего года. Адвокаты и их подзащитные выступили против удовлетворения просьбы гособвинения, они хотят добиться изменения меры пресечения, не связанной с лишением свободы.Содержание под стражей также продлили еще одному фигуранту дела — Елене Копьевой. Прежде она занимала должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД. Кроме этого, судья удовлетворила ходатайство о продлении на аналогичный срок ранее наложенного ареста на имущество фигурантов. Следующее судебное заседание состоится 31 июля. Ожидается, что прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему.
https://ria.ru/20240613/sud-1952516366.html
https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, москва, сергей павлович, угибдд, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Сергей Павлович, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга

Суд в Москве начал рассматривать дело против петербургских генералов МВД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело против генералов петербургского ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, которых обвиняют во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным "Коммерсанта", фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями, по версии следствия, являются санкт-петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.
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Следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта, уточняет издание. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД".
За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. Следствие посчитало, что пожертвования являлись взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.
Никто из фигурантов вину не признает, пишет "Коммерсант".
Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК ("Превышение должностных полномочий"), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере").
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В ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября, сообщает корреспондент РИА Новости.
В марте Верховный суд РФ уже продлял фигурантам арест до 5 августа, но обвинение посчитало, что меру необходимо сохранить до ноября текущего года. Адвокаты и их подзащитные выступили против удовлетворения просьбы гособвинения, они хотят добиться изменения меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
Содержание под стражей также продлили еще одному фигуранту дела — Елене Копьевой. Прежде она занимала должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД.
Кроме этого, судья удовлетворила ходатайство о продлении на аналогичный срок ранее наложенного ареста на имущество фигурантов. Следующее судебное заседание состоится 31 июля. Ожидается, что прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему.
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