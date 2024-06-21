https://ria.ru/20240621/front-1954215092.html
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ
ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить, рассказал РИА Новости боец центра специального назначения... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:30
2024-06-21T07:30
2024-06-21T12:13
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить, рассказал РИА Новости боец центра специального назначения "Витязь" Росгвардии с позывным Москвич."Этот прибор обеспечивает стабилизацию: "птица" плавно приземляется и выжидает. Моторы выключены. Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай", — пояснил собеседник агентства.Также, по словам Москвича, бойцы находят разведывательные дроны с автопилотом. "Такой летит по заданной траектории, даже если связь с оператором утеряна. Работает, пока батарейка не сядет или не собьют", — рассказал он.В 2022-м "Витязи" участвовали в боях вместе с подразделениями Минобороны. Позднее переключились на другие задачи — в том числе поиск ДРГ и шпионов в тылу.
https://ria.ru/20240621/front-1954061731.html
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вооруженные силы украины, спецоперация, бпла
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, БПЛА
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ
Боец Москвич: "краповые береты" в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить, рассказал РИА Новости боец центра специального назначения "Витязь" Росгвардии с позывным Москвич.
"Этот прибор обеспечивает стабилизацию: "птица" плавно приземляется и выжидает. Моторы выключены. Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай", — пояснил собеседник агентства.
Также, по словам Москвича, бойцы находят разведывательные дроны с автопилотом. "Такой летит по заданной траектории, даже если связь с оператором утеряна. Работает, пока батарейка не сядет или не собьют", — рассказал он.
В 2022-м "Витязи" участвовали в боях вместе с подразделениями Минобороны. Позднее переключились на другие задачи — в том числе поиск ДРГ и шпионов в тылу.