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Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 21.06.2024 (обновлено: 12:13 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/front-1954215092.html
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ
ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить, рассказал РИА Новости боец центра специального назначения... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:30
2024-06-21T12:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
спецоперация
бпла
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить, рассказал РИА Новости боец центра специального назначения "Витязь" Росгвардии с позывным Москвич."Этот прибор обеспечивает стабилизацию: "птица" плавно приземляется и выжидает. Моторы выключены. Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай", — пояснил собеседник агентства.Также, по словам Москвича, бойцы находят разведывательные дроны с автопилотом. "Такой летит по заданной траектории, даже если связь с оператором утеряна. Работает, пока батарейка не сядет или не собьют", — рассказал он.В 2022-м "Витязи" участвовали в боях вместе с подразделениями Минобороны. Позднее переключились на другие задачи — в том числе поиск ДРГ и шпионов в тылу.
https://ria.ru/20240621/front-1954061731.html
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вооруженные силы украины, спецоперация, бпла
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, БПЛА
Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ

Боец Москвич: "краповые береты" в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянБоец центра специального назначения "Витязь" Росгвардии с позывным Москвич
Боец центра специального назначения Витязь Росгвардии с позывным Москвич - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец центра специального назначения "Витязь" Росгвардии с позывным Москвич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить, рассказал РИА Новости боец центра специального назначения "Витязь" Росгвардии с позывным Москвич.
"Этот прибор обеспечивает стабилизацию: "птица" плавно приземляется и выжидает. Моторы выключены. Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай", — пояснил собеседник агентства.
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Также, по словам Москвича, бойцы находят разведывательные дроны с автопилотом. "Такой летит по заданной траектории, даже если связь с оператором утеряна. Работает, пока батарейка не сядет или не собьют", — рассказал он.
В 2022-м "Витязи" участвовали в боях вместе с подразделениями Минобороны. Позднее переключились на другие задачи — в том числе поиск ДРГ и шпионов в тылу.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСпецоперацияБПЛА
 
 
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