Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовит предложение по механизму кредита Украине на июль - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 21.06.2024 (обновлено: 17:53 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954587489.html
ЕС готовит предложение по механизму кредита Украине на июль
ЕС готовит предложение по механизму кредита Украине на июль - РИА Новости, 21.06.2024
ЕС готовит предложение по механизму кредита Украине на июль
Министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить предложения по механизму для выделения кредита Украине в размере 50... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:37
2024-06-21T17:53
экономика
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
бельгия
euroclear
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить предложения по механизму для выделения кредита Украине в размере 50 миллиардов евро, который предполагается погашать с доходов от замороженных в ЕС активов России, сообщил на пресс-конференции министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания глав минфинов стран сообщества в Люксембурге в пятницу.Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В юрисдикции этой страны также находится депозитарий Euroclear, на счетах которого хранится большая часть замороженных российских активов."Мы сейчас будем работать на уровне замов по техническим вопросам. Им поручено подготовить конкретные предложения к следующему заседанию министров финансов ЕС в середине июля", - сказал бельгийский министр.Ранее он сообщил, что ЕС продолжит обсуждать механизм выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ во время председательства Венгрии. Венгрия вступит в права председателя Совета ЕС в июле, ее председательство продлится до конца года.Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее в пятницу заявил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от российских замороженных активов может быть разработан "в течение месяцев". При этом, по его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, чтобы гарантировать долгосрочную возможность погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты.Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240615/kanada-1953106682.html
https://ria.ru/20240614/gosdolg-1952996271.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1953030725.html
украина
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, бельгия, euroclear, g7, жозеп боррель, паоло джентилони, сергей лавров
Экономика, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Бельгия, Euroclear, G7, Жозеп Боррель, Паоло Джентилони, Сергей Лавров
ЕС готовит предложение по механизму кредита Украине на июль

ЕС разработает механизм кредита Киеву с погашением из доходов от активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить предложения по механизму для выделения кредита Украине в размере 50 миллиардов евро, который предполагается погашать с доходов от замороженных в ЕС активов России, сообщил на пресс-конференции министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания глав минфинов стран сообщества в Люксембурге в пятницу.
Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В юрисдикции этой страны также находится депозитарий Euroclear, на счетах которого хранится большая часть замороженных российских активов.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Канада внесет в общий кредит Украине 3,6 миллиарда долларов
15 июня, 13:32
"Мы сейчас будем работать на уровне замов по техническим вопросам. Им поручено подготовить конкретные предложения к следующему заседанию министров финансов ЕС в середине июля", - сказал бельгийский министр.
Ранее он сообщил, что ЕС продолжит обсуждать механизм выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ во время председательства Венгрии. Венгрия вступит в права председателя Совета ЕС в июле, ее председательство продлится до конца года.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее в пятницу заявил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от российских замороженных активов может быть разработан "в течение месяцев". При этом, по его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, чтобы гарантировать долгосрочную возможность погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза
14 июня, 18:59
В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.
При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме
14 июня, 21:32
 
ЭкономикаУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияБельгияEuroclearG7Жозеп БоррельПаоло ДжентилониСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала