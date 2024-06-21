https://ria.ru/20240621/eksport-1954560564.html

РЭЦ поддержал экспорт СФО объемом $1,6 млрд в 2023 году

РЭЦ поддержал экспорт СФО объемом $1,6 млрд в 2023 году - РИА Новости, 21.06.2024

РЭЦ поддержал экспорт СФО объемом $1,6 млрд в 2023 году

Общий объем поддержанного экспорта по Сибирскому федеральному округу группой Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) за 2023 год составил более 1,5... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:53

2024-06-21T16:53

2024-06-21T16:53

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Общий объем поддержанного экспорта по Сибирскому федеральному округу группой Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) за 2023 год составил более 1,5 миллиарда долларов, об этом стало известно на окружном совещании субъектов Сибирского федерального округа (СФО) по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", проведенного РЭЦ в Красноярске."Цель мероприятия – информирование о статусе и перспективах развития экспорта, определение новых страновых приоритетов по ключевым направлениям поддержки экспортной деятельности, презентация модели механизма поддержки региональных программ развития экспорта и рейтинга реализации экспортного потенциала регионов", - говорится в сообщении.Окружное совещание собрало экспертов РЭЦ, представителей Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ, организаций поддержки предпринимателей и экспортеров "Мой бизнес", а также представителей региональных органов исполнительной власти и деловых сообществ СФО.На заседании были затронуты ключевые аспекты реализации национального проекта и стратегические направления развития экспорта до 2030 года, были даны ответы на вопросы, интересующие представителей округа. Мероприятие включало министерскую сессию, сессию руководителей центров поддержки экспорта, стратегическую сессию по определению страновых приоритетов по ключевым направлениям поддержки экспортной деятельности, обсуждение модели механизма поддержки региональных программ развития экспорта на федеральном уровне и стратегическую сессию по формированию единого перечня мер поддержки для включения в механизм софинансирования мероприятий региональных программ.В рамках стратегических сессий представители регионов, работая в командах, определили приоритетные для поддержки развития экспорта отрасли и сформировали список стран для развития экспорта, обозначили проблематику экспортной деятельности, потенциальные возможности, болевые точки и пути их решения, внесли свои предложения по мерам для включения в единый перечень инструментов поддержки экспорта, которые могут получать софинансирование на федеральном уровне. В ходе обсуждения региональными командами были отобраны 10 мер, наиболее актуальных и востребованных для всех субъектов СФО.Среди самых востребованных мер поддержки экспортеров участники совещания выделили возмещение части затрат на осуществление тестовой поставки и отправку пробной партии продукции на экспорт, на приведение продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), компенсацию строительства транспортно-логистической инфраструктуры (терминалы, логистические хабы, склады, портовая и транспортная инфраструктура)."Российский экспортный центр уделяет особое внимание вопросам регионального развития, так как экспортный потенциал нашей страны – это потенциал каждого отдельно взятого региона. Подчеркиваю, регионы – это драйвер несырьевого неэнергетического экспорта. Показательно, что только среди компаний малого и среднего бизнеса более 80% базируются именно в регионах", - рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель."В целом компании СФО активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет Группа РЭЦ. За 2023 год мы оказали компаниям СФО более 8 тысяч услуг. Бенефициарами мер поддержки стали более 2,55 тысячи предприятий, более 1,1 тысячи из них приняли участие в образовательных и акселерационных программах, реализуемых Школой экспорта РЭЦ. Общий объем поддержанного экспорта Группой РЭЦ по Сибирскому федеральному округу за 2023 год составил 1,56 миллиарда долларов", – добавил он.В результате окружного совещания и совместной межрегиональной работы были выработаны решения для реализации экспортных возможностей каждого региона. Лучшие предложения будут проработаны экспертами и лягут в основу программ развития экспорта страны."Красноярский край – это сильная многоотраслевая экономика с огромным экспортным потенциалом. Безусловно, наш край – это промышленный регион, но следует отметить, что в экономике края значительную долю занимает малый и средний бизнес. Вместе с крупными производственными компаниями и заводами здесь успешно функционируют небольшие предприятия, частные мастерские, семейные бизнесы, активно развивается и собственное производство. В регионе применяется комплексный подход к развитию экспорта, который включает в себя поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. И такие совещания с представителями власти и бизнеса дают возможность посмотреть на свой регион со стороны, увидеть свои сильные и слабые стороны, выработать новые предложения. Надеюсь, что идеи, которые были представлены, затем станут основой для новых мер поддержки экспортеров в СФО и в Красноярском крае в частности,", – сказал и.о. руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

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Артем Смирнов

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), красноярский край, красноярск, экспорт