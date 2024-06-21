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Ефимов: инвестор займется реорганизацией территории в Строгино - РИА Новости, 21.06.2024
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20:47 21.06.2024 (обновлено: 21:14 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/efimov-1954627507.html
Ефимов: инвестор займется реорганизацией территории в Строгино
Ефимов: инвестор займется реорганизацией территории в Строгино - РИА Новости, 21.06.2024
Ефимов: инвестор займется реорганизацией территории в Строгино
Краснодарское ООО "АВА Дон" выиграло аукцион на право редевелопментом участка в 4,78 гектара в московском Строгино, рассказал заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:47
2024-06-21T21:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснодарское ООО "АВА Дон" выиграло аукцион на право редевелопментом участка в 4,78 гектара в московском Строгино, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "АВА Дон", с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, вложения в проект достигнут почти девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 461 миллион рублей. Кроме того, будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом, заключил заммэра. Итоговая цена лота составила более 312,4 миллиона рублейРуководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что в ходе редевелопмента участка на пересечении МКАДа с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет построить около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая офисы, отделения банков, магазины, кафе, рестораны и объекты обслуживания транспорта. ООО "АВА Дон" входит в краснодарский инвестиционно-строительный холдинг AVA group.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвестор займется реорганизацией территории в Строгино

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснодарское ООО "АВА Дон" выиграло аукцион на право редевелопментом участка в 4,78 гектара в московском Строгино, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "АВА Дон", с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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По его словам, вложения в проект достигнут почти девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 461 миллион рублей. Кроме того, будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом, заключил заммэра. Итоговая цена лота составила более 312,4 миллиона рублей

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что в ходе редевелопмента участка на пересечении МКАДа с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет построить около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая офисы, отделения банков, магазины, кафе, рестораны и объекты обслуживания транспорта.

ООО "АВА Дон" входит в краснодарский инвестиционно-строительный холдинг AVA group.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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