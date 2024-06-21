Ефимов: инвестор займется реорганизацией территории в Строгино
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснодарское ООО "АВА Дон" выиграло аукцион на право редевелопментом участка в 4,78 гектара в московском Строгино, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "АВА Дон", с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
"В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "АВА Дон", с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
По его словам, вложения в проект достигнут почти девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 461 миллион рублей. Кроме того, будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом, заключил заммэра. Итоговая цена лота составила более 312,4 миллиона рублей
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что в ходе редевелопмента участка на пересечении МКАДа с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет построить около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая офисы, отделения банков, магазины, кафе, рестораны и объекты обслуживания транспорта.
ООО "АВА Дон" входит в краснодарский инвестиционно-строительный холдинг AVA group.
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что в ходе редевелопмента участка на пересечении МКАДа с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет построить около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая офисы, отделения банков, магазины, кафе, рестораны и объекты обслуживания транспорта.
ООО "АВА Дон" входит в краснодарский инвестиционно-строительный холдинг AVA group.