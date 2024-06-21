https://ria.ru/20240621/efimov-1954405105.html

Ефимов: в СВАО более 36 тысяч человек получат квартиры по реновации

Ефимов: в СВАО более 36 тысяч человек получат квартиры по реновации - РИА Новости, 21.06.2024

Ефимов: в СВАО более 36 тысяч человек получат квартиры по реновации

На северо-востоке Москвы по программе реновации проектируется и строится более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить свыше 36 тысяч... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:06

2024-06-21T09:06

2024-06-21T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На северо-востоке Москвы по программе реновации проектируется и строится более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить свыше 36 тысяч жителей старых домов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Для переселения жителей по программе реновации на северо-востоке столицы подобраны 92 стартовые площадки мощностью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Сейчас в округе возведены 42 новостройки. Кроме того, строятся 30 домов площадью 537,1 тысячи квадратных метров, еще столько же зданий площадью 452,5 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования. Такой объем жилья позволит расселить свыше 36 тысяч горожан", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на северо-востоке Москвы уже более пяти тысяч семей получили квартиры по реновации.Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что в СВАО новые квартиры получили жители 75 старых домов, они были переселены в 41 новостройку в 13 районах. Всего по реновации в СВАО предстоит расселить 86,5 тысячи жителей.Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что реновация на северо-востоке столицы охватила 14 районов, в районе Северный она уже завершена. По его словам, с начала 2024 года новые квартиры получили более тысячи жителей СВАО.Утвержденная в 2017 году программа реновации касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. За 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и переселено более 47 тысяч человек.

https://ria.ru/20240620/efimov-1954114014.html

https://ria.ru/20240618/kompleksy-1953547789.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы