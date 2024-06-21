https://ria.ru/20240621/briks-1954613751.html

БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg

БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.06.2024

БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg

Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:11

2024-06-21T19:11

2024-06-21T19:11

в мире

брикс

g7

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство Блумберг. "Расширение (БРИКС - ред.) больше политическое, чем экономическое... Увеличившийся альянс может стать более сильным противовесом так называемой "группе Семи", - говорится в материале со ссылкой на аналитиков агентства. По мнению агентства, Китай стремится построить альтернативный миропорядок, "притягивая государства южного полушария в свою экономическую орбиту" и тем самым оспаривая гегемонию США. Агентство отмечает, что с аналогичной целью на сегодняшний день выступает множество межгосударственных объединений, приводя в пример ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР и Африканский союз. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, брикс, g7