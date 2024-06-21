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БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.06.2024
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19:11 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/briks-1954613751.html
БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg
БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg - РИА Новости, 21.06.2024
БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg
Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:11
2024-06-21T19:11
в мире
брикс
g7
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство Блумберг. "Расширение (БРИКС - ред.) больше политическое, чем экономическое... Увеличившийся альянс может стать более сильным противовесом так называемой "группе Семи", - говорится в материале со ссылкой на аналитиков агентства. По мнению агентства, Китай стремится построить альтернативный миропорядок, "притягивая государства южного полушария в свою экономическую орбиту" и тем самым оспаривая гегемонию США. Агентство отмечает, что с аналогичной целью на сегодняшний день выступает множество межгосударственных объединений, приводя в пример ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР и Африканский союз. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html
https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html
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в мире, брикс, g7
В мире, БРИКС, G7
БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg

Bloomberg: расширение БРИКС делает альянс более сильным, чем G7, противовесом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расширение альянса БРИКС делает его "более сильным противовесом" группе государств G7, стремящимся оспорить доминирование США на мировой арене, пишет агентство Блумберг.
"Расширение (БРИКС - ред.) больше политическое, чем экономическое... Увеличившийся альянс может стать более сильным противовесом так называемой "группе Семи", - говорится в материале со ссылкой на аналитиков агентства.
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По мнению агентства, Китай стремится построить альтернативный миропорядок, "притягивая государства южного полушария в свою экономическую орбиту" и тем самым оспаривая гегемонию США.
Агентство отмечает, что с аналогичной целью на сегодняшний день выступает множество межгосударственных объединений, приводя в пример ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР и Африканский союз.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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