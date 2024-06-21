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Брест. Часть 2. Как вскрывали оборону немцев на берегах Припяти и Буга
Брест. Часть 2. Как вскрывали оборону немцев на берегах Припяти и Буга - РИА Новости, 21.06.2024
Брест. Часть 2. Как вскрывали оборону немцев на берегах Припяти и Буга
Брест и Брестскую крепость освободили 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской наступательной операции. Меньше чем за две недели советские войска ураганным маршем преодолели больше 100 километров по болотам юго-западной Белоруссии, прорвали немецкую оборону на реках Припять, Западный Буг и Мухавец — и открыли себе прямую дорогу на Варшаву.
2024-06-21T15:35
2024-06-21T15:35
2024-06-21T17:41
освобождение
брест
белоруссия
петр багратион
константин рокоссовский
иосиф сталин (джугашвили)
адольф гитлер
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Брест. Часть 2. Как вскрывали оборону немцев на берегах Припяти и Буга
Брест и Брестскую крепость освободили 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской наступательной операции. Меньше чем за две недели советские войска ураганным маршем преодолели больше 100 километров по болотам юго-западной Белоруссии, прорвали немецкую оборону на реках Припять, Западный Буг и Мухавец — и открыли себе прямую дорогу на Варшаву.
audio/mpeg
Брест. Часть 2. Как вскрывали оборону немцев на берегах Припяти и Буга
Брест и Брестскую крепость освободили 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской наступательной операции. Меньше чем за две недели советские войска ураганным маршем преодолели больше 100 километров по болотам юго-западной Белоруссии, прорвали немецкую оборону на реках Припять, Западный Буг и Мухавец — и открыли себе прямую дорогу на Варшаву.
audio/mpeg
Подробно описываем боевой путь 160-й стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта и отважных бойцов 1293-го, 1295-го и 1297-го стрелковых полков, которые ударили по засевшим в Бресте немцам с юга — в самое слабое место противника.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Инне Гавриленко и Елене Митюковой, научным сотрудникам мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".Увидеть кадры военной фотохроники из Бреста можно на выставке проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая откроется с 25 июля в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артём Коротков, Дарья Гусарова, Руслан Жигалов
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Брест. Часть 2. Как вскрывали оборону немцев на берегах Припяти и Буга
Брест и Брестскую крепость освободили 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской наступательной операции. Меньше чем за две недели советские войска ураганным маршем преодолели больше 100 километров по болотам юго-западной Белоруссии, прорвали немецкую оборону на реках Припять, Западный Буг и Мухавец — и открыли себе прямую дорогу на Варшаву.