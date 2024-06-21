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Америка очень попросила Россию отложить Судный день - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.06.2024 (обновлено: 08:08 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
Америка очень попросила Россию отложить Судный день - РИА Новости, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:08
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
украина
европа
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.В одном из заметных американских изданий — The American Conservative, представляющем интересы оставшихся на Западе реалистов и прагматиков, вчера вышли сразу две программные статьи, которые адресованы как западной элите, так и российскому руководству.В первой статье, которая характерно называется "Администрация Байдена не имеет образа победы на Украине — и это одна из причин начать переговоры", на удивление откровенно признается, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — упорное игнорирование Западом российских интересов и многочисленных предупреждений, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо от слова "совсем". В статье приводится цитата генсека НАТО Йенса Столтенберга: "Осенью 2021 года Путин прислал нам проект соглашения о нерасширении НАТО. Конечно, мы его не подписали. И он начал войну, чтобы предотвратить появление (нового и враждебного члена) НАТО у своих границ".Во второй статье, которая озаглавлена "Мирное предложение Путина: принять или нет?", делается заключение, что для Украины и западных лидеров с ходу отвергать мирный план Путина было жестокой ошибкой, которую нужно срочно исправлять, если еще не поздно.Публичные аргументы "за срочные мирные переговоры" в обеих статьях практически идентичны:По факту же России предлагается повременить с введением плана Б с еще более жесткими последствиями и не обращать внимание на категорический отказ нынешних западных лидеров от переговоров, потому что в ноябре в Белом доме может появиться новый президент, а в Европе — новые главы государств с более реалистичной позицией. Забавно, что эту мысль подтвердил нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который заявил, что если правая партия "Национальное объединение" придет к власти по итогам парламентских выборов, то это приведет к серьезным переменам как внутри страны, так и на международной арене, в том числе к "прекращению значительной части помощи Украине". Ему вторит французский политик и архитектор успеха Марин Ле Пен Флориан Филиппо, который написал, что странам Запада необходимо прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, а самой Украине "следует как можно быстрее вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых два года назад в Стамбуле".Аналогичной позиции придерживаются новые политики в других западных странах, которые на волне "эпидемии хромых уток" в лице глав Германии, Франции, Канады и Японии могут вскоре заменить "отказников" и начать переговоры с Россией.Робкие призывы некоторых сил на Западе к переговорам и просьбы "не горячиться" Россия, безусловно, услышала. Мы видим, как Запад медленно, но верно сдает назад, уже тут и там появляются вбросы, что мирный план Путина — это же настоящая находка: "Мирное предложение Москвы имеет скрытые возможности. Даже "уменьшенная" Украина может с западной помощью стать процветающей нацией, как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945-го".Однако может оказаться так, что более чем разумные и реалистичные предложения Путина имеют ограниченный срок годности и к единожды надменно отброшенному мирному плану возврата уже не будет, а будут новые условия, зафиксированные "на земле". Россия не может и не будет сидеть и ждать, пока на Западе поколение "ястребов" сменится на поколение голубей, канареек или попугаев.Руководство России успешно и последовательно создает новый мировой порядок и новую экономическую и политическую реальность (смотри результаты визитов президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, очередь из желающих присоединиться к БРИКС и так далее), одновременно укрепляя страну, ее армию и экономику: по признанию американского конгрессмена Майкла Уолтса, "Россия продает больше нефти и газа в Азии и Европе, по всему миру, чем когда-либо". Мир безвозвратно меняется на глазах — и не в пользу коллективного Запада.И пока до жирафа доходит, что надо было все же брать предложенный вчера сочный кокос, завтра ему может достаться только поклеванная попугаями фига.
https://ria.ru/20240620/bayden-1954319173.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, украина, европа, йенс столтенберг, владимир путин, нато, брикс, сша, америка
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Украина, Европа, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, США, Америка

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.
В одном из заметных американских изданий — The American Conservative, представляющем интересы оставшихся на Западе реалистов и прагматиков, вчера вышли сразу две программные статьи, которые адресованы как западной элите, так и российскому руководству.
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
У Байдена нет цели и стратегии по Украине, заявил конгрессмен
20 июня, 17:06
В первой статье, которая характерно называется "Администрация Байдена не имеет образа победы на Украине — и это одна из причин начать переговоры", на удивление откровенно признается, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — упорное игнорирование Западом российских интересов и многочисленных предупреждений, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо от слова "совсем". В статье приводится цитата генсека НАТО Йенса Столтенберга: "Осенью 2021 года Путин прислал нам проект соглашения о нерасширении НАТО. Конечно, мы его не подписали. И он начал войну, чтобы предотвратить появление (нового и враждебного члена) НАТО у своих границ".
Во второй статье, которая озаглавлена "Мирное предложение Путина: принять или нет?", делается заключение, что для Украины и западных лидеров с ходу отвергать мирный план Путина было жестокой ошибкой, которую нужно срочно исправлять, если еще не поздно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
20 июня, 10:43
Публичные аргументы "за срочные мирные переговоры" в обеих статьях практически идентичны:
  • упорно декларируемые Киевом (с подачи его нынешних кураторов) цели вроде возвращения Крыма и Донбасса, отстранения Путина от власти и смены режима в России — "давно отвергнутые фантазии";
  • Россия, несмотря ни на что, обладает сильной экономикой, авторитетным лидерством, поддержкой Китая, огромным населением и армией, а ее ВПК "работает в полную силу";
  • обещанное Зеленским новое наступление на фоне катастрофы с живой силой — "нереалистично";
  • Украина никогда не имела большого значения для США и Европы, но при этом военный конфликт причиняет Западу серьезные проблемы: "Кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем — совершенно не наше дело";
  • время играет против Украины и Запада, и нужно получить максимум, который возможен на данный момент, потому что потом условия будут хуже: "Маловероятно, что в следующем году Киев будет в более сильной переговорной позиции, чем сейчас";
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В США рассказали о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине
20 июня, 03:57
  • попытки еще более глубокого вовлечения Запада и НАТО в конфликт — прямой путь к ядерному армагеддону, что не нужно никому;
  • в интересах Европы и США закончить войну как можно быстрее, а значит, "переговоры (с Россией) категорически необходимы".
По факту же России предлагается повременить с введением плана Б с еще более жесткими последствиями и не обращать внимание на категорический отказ нынешних западных лидеров от переговоров, потому что в ноябре в Белом доме может появиться новый президент, а в Европе — новые главы государств с более реалистичной позицией. Забавно, что эту мысль подтвердил нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который заявил, что если правая партия "Национальное объединение" придет к власти по итогам парламентских выборов, то это приведет к серьезным переменам как внутри страны, так и на международной арене, в том числе к "прекращению значительной части помощи Украине". Ему вторит французский политик и архитектор успеха Марин Ле Пен Флориан Филиппо, который написал, что странам Запада необходимо прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, а самой Украине "следует как можно быстрее вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых два года назад в Стамбуле".
Американские Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Реприоритизация поставок Украине коснется только ракет ПВО, заявили в США
20 июня, 19:05
Аналогичной позиции придерживаются новые политики в других западных странах, которые на волне "эпидемии хромых уток" в лице глав Германии, Франции, Канады и Японии могут вскоре заменить "отказников" и начать переговоры с Россией.
Робкие призывы некоторых сил на Западе к переговорам и просьбы "не горячиться" Россия, безусловно, услышала. Мы видим, как Запад медленно, но верно сдает назад, уже тут и там появляются вбросы, что мирный план Путина — это же настоящая находка: "Мирное предложение Москвы имеет скрытые возможности. Даже "уменьшенная" Украина может с западной помощью стать процветающей нацией, как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945-го".
Однако может оказаться так, что более чем разумные и реалистичные предложения Путина имеют ограниченный срок годности и к единожды надменно отброшенному мирному плану возврата уже не будет, а будут новые условия, зафиксированные "на земле". Россия не может и не будет сидеть и ждать, пока на Западе поколение "ястребов" сменится на поколение голубей, канареек или попугаев.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин предостерег Киев от попыток выдавить Россию из Харьковской области
20 июня, 19:24
Руководство России успешно и последовательно создает новый мировой порядок и новую экономическую и политическую реальность (смотри результаты визитов президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, очередь из желающих присоединиться к БРИКС и так далее), одновременно укрепляя страну, ее армию и экономику: по признанию американского конгрессмена Майкла Уолтса, "Россия продает больше нефти и газа в Азии и Европе, по всему миру, чем когда-либо". Мир безвозвратно меняется на глазах — и не в пользу коллективного Запада.
И пока до жирафа доходит, что надо было все же брать предложенный вчера сочный кокос, завтра ему может достаться только поклеванная попугаями фига.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияУкраинаЕвропаЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОБРИКССШААмерика
 
 
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