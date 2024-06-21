Америка очень попросила Россию отложить Судный день
Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.
В одном из заметных американских изданий — The American Conservative, представляющем интересы оставшихся на Западе реалистов и прагматиков, вчера вышли сразу две программные статьи, которые адресованы как западной элите, так и российскому руководству.
В первой статье, которая характерно называется "Администрация Байдена не имеет образа победы на Украине — и это одна из причин начать переговоры", на удивление откровенно признается, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — упорное игнорирование Западом российских интересов и многочисленных предупреждений, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо от слова "совсем". В статье приводится цитата генсека НАТО Йенса Столтенберга: "Осенью 2021 года Путин прислал нам проект соглашения о нерасширении НАТО. Конечно, мы его не подписали. И он начал войну, чтобы предотвратить появление (нового и враждебного члена) НАТО у своих границ".
Во второй статье, которая озаглавлена "Мирное предложение Путина: принять или нет?", делается заключение, что для Украины и западных лидеров с ходу отвергать мирный план Путина было жестокой ошибкой, которую нужно срочно исправлять, если еще не поздно.
Публичные аргументы "за срочные мирные переговоры" в обеих статьях практически идентичны:
- упорно декларируемые Киевом (с подачи его нынешних кураторов) цели вроде возвращения Крыма и Донбасса, отстранения Путина от власти и смены режима в России — "давно отвергнутые фантазии";
- Россия, несмотря ни на что, обладает сильной экономикой, авторитетным лидерством, поддержкой Китая, огромным населением и армией, а ее ВПК "работает в полную силу";
- обещанное Зеленским новое наступление на фоне катастрофы с живой силой — "нереалистично";
- Украина никогда не имела большого значения для США и Европы, но при этом военный конфликт причиняет Западу серьезные проблемы: "Кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем — совершенно не наше дело";
- время играет против Украины и Запада, и нужно получить максимум, который возможен на данный момент, потому что потом условия будут хуже: "Маловероятно, что в следующем году Киев будет в более сильной переговорной позиции, чем сейчас";
- попытки еще более глубокого вовлечения Запада и НАТО в конфликт — прямой путь к ядерному армагеддону, что не нужно никому;
- в интересах Европы и США закончить войну как можно быстрее, а значит, "переговоры (с Россией) категорически необходимы".
По факту же России предлагается повременить с введением плана Б с еще более жесткими последствиями и не обращать внимание на категорический отказ нынешних западных лидеров от переговоров, потому что в ноябре в Белом доме может появиться новый президент, а в Европе — новые главы государств с более реалистичной позицией. Забавно, что эту мысль подтвердил нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который заявил, что если правая партия "Национальное объединение" придет к власти по итогам парламентских выборов, то это приведет к серьезным переменам как внутри страны, так и на международной арене, в том числе к "прекращению значительной части помощи Украине". Ему вторит французский политик и архитектор успеха Марин Ле Пен Флориан Филиппо, который написал, что странам Запада необходимо прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, а самой Украине "следует как можно быстрее вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых два года назад в Стамбуле".
Робкие призывы некоторых сил на Западе к переговорам и просьбы "не горячиться" Россия, безусловно, услышала. Мы видим, как Запад медленно, но верно сдает назад, уже тут и там появляются вбросы, что мирный план Путина — это же настоящая находка: "Мирное предложение Москвы имеет скрытые возможности. Даже "уменьшенная" Украина может с западной помощью стать процветающей нацией, как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945-го".
Однако может оказаться так, что более чем разумные и реалистичные предложения Путина имеют ограниченный срок годности и к единожды надменно отброшенному мирному плану возврата уже не будет, а будут новые условия, зафиксированные "на земле". Россия не может и не будет сидеть и ждать, пока на Западе поколение "ястребов" сменится на поколение голубей, канареек или попугаев.
Руководство России успешно и последовательно создает новый мировой порядок и новую экономическую и политическую реальность (смотри результаты визитов президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, очередь из желающих присоединиться к БРИКС и так далее), одновременно укрепляя страну, ее армию и экономику: по признанию американского конгрессмена Майкла Уолтса, "Россия продает больше нефти и газа в Азии и Европе, по всему миру, чем когда-либо". Мир безвозвратно меняется на глазах — и не в пользу коллективного Запада.
И пока до жирафа доходит, что надо было все же брать предложенный вчера сочный кокос, завтра ему может достаться только поклеванная попугаями фига.