https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Америка очень попросила Россию отложить Судный день - РИА Новости, 21.06.2024

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:08

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

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йенс столтенберг

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нато

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Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.В одном из заметных американских изданий — The American Conservative, представляющем интересы оставшихся на Западе реалистов и прагматиков, вчера вышли сразу две программные статьи, которые адресованы как западной элите, так и российскому руководству.В первой статье, которая характерно называется "Администрация Байдена не имеет образа победы на Украине — и это одна из причин начать переговоры", на удивление откровенно признается, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — упорное игнорирование Западом российских интересов и многочисленных предупреждений, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо от слова "совсем". В статье приводится цитата генсека НАТО Йенса Столтенберга: "Осенью 2021 года Путин прислал нам проект соглашения о нерасширении НАТО. Конечно, мы его не подписали. И он начал войну, чтобы предотвратить появление (нового и враждебного члена) НАТО у своих границ".Во второй статье, которая озаглавлена "Мирное предложение Путина: принять или нет?", делается заключение, что для Украины и западных лидеров с ходу отвергать мирный план Путина было жестокой ошибкой, которую нужно срочно исправлять, если еще не поздно.Публичные аргументы "за срочные мирные переговоры" в обеих статьях практически идентичны:По факту же России предлагается повременить с введением плана Б с еще более жесткими последствиями и не обращать внимание на категорический отказ нынешних западных лидеров от переговоров, потому что в ноябре в Белом доме может появиться новый президент, а в Европе — новые главы государств с более реалистичной позицией. Забавно, что эту мысль подтвердил нынешний премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который заявил, что если правая партия "Национальное объединение" придет к власти по итогам парламентских выборов, то это приведет к серьезным переменам как внутри страны, так и на международной арене, в том числе к "прекращению значительной части помощи Украине". Ему вторит французский политик и архитектор успеха Марин Ле Пен Флориан Филиппо, который написал, что странам Запада необходимо прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, а самой Украине "следует как можно быстрее вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых два года назад в Стамбуле".Аналогичной позиции придерживаются новые политики в других западных странах, которые на волне "эпидемии хромых уток" в лице глав Германии, Франции, Канады и Японии могут вскоре заменить "отказников" и начать переговоры с Россией.Робкие призывы некоторых сил на Западе к переговорам и просьбы "не горячиться" Россия, безусловно, услышала. Мы видим, как Запад медленно, но верно сдает назад, уже тут и там появляются вбросы, что мирный план Путина — это же настоящая находка: "Мирное предложение Москвы имеет скрытые возможности. Даже "уменьшенная" Украина может с западной помощью стать процветающей нацией, как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945-го".Однако может оказаться так, что более чем разумные и реалистичные предложения Путина имеют ограниченный срок годности и к единожды надменно отброшенному мирному плану возврата уже не будет, а будут новые условия, зафиксированные "на земле". Россия не может и не будет сидеть и ждать, пока на Западе поколение "ястребов" сменится на поколение голубей, канареек или попугаев.Руководство России успешно и последовательно создает новый мировой порядок и новую экономическую и политическую реальность (смотри результаты визитов президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, очередь из желающих присоединиться к БРИКС и так далее), одновременно укрепляя страну, ее армию и экономику: по признанию американского конгрессмена Майкла Уолтса, "Россия продает больше нефти и газа в Азии и Европе, по всему миру, чем когда-либо". Мир безвозвратно меняется на глазах — и не в пользу коллективного Запада.И пока до жирафа доходит, что надо было все же брать предложенный вчера сочный кокос, завтра ему может достаться только поклеванная попугаями фига.

https://ria.ru/20240620/bayden-1954319173.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

https://ria.ru/20240620/mirshaymer-1954133561.html

https://ria.ru/20240620/rakety-1954357364.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954363358.html

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аналитика, россия, украина, европа, йенс столтенберг, владимир путин, нато, брикс, сша, америка