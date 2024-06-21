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"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск - РИА Новости, 21.06.2024
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11:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/aeroflot-1954469254.html
"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск
"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск - РИА Новости, 21.06.2024
"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск
Авиакомпания "Аэрофлот" доставила амурского тигренка из Хабаровска в Минск, перевозка юного хищника состоялась регулярными рейсами SU1715 Хабаровск — Москва и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:47
2024-06-21T11:47
хабаровск
минск
аэрофлот
животные
амурские тигры
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила амурского тигренка из Хабаровска в Минск, перевозка юного хищника состоялась регулярными рейсами SU1715 Хабаровск — Москва и SU1832 Москва — Минск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Теперь тигренок будет жить в Минском зоопарке в рамках программы по сохранению редких видов животных. Перевозка прошла 13 июня. По данным пресс-службы, трехмесячного амурского тигренка обнаружил у обочины дороги житель Хабаровского края в ноябре 2023 года. В ветеринарной клинике выяснилось, что у детеныша перелом плечевой кости на левой передней лапе. Изначально предполагалось, что его сбил автомобиль, однако спустя полгода он сломал другую лапу. Медики поставили диагноз — остеодистрофия. Центр "Амурский тигр" обратился в авиакомпанию с просьбой о помощи в транспортировке тигренка. Были подобраны рейсы из Хабаровска до Минска с короткой пересадкой в Москве. "За годы сотрудничества с Центром "Амурский тигр" наша авиакомпания наработала колоссальный опыт по транспортировке хищников с Дальнего Востока. Как правило, мы перевозим тигров с непростой судьбой, которые пережили серьезные травмы. Каждый раз это большая ответственность для нас. Все наши сотрудники, участвующие в организации перелета животного, делают все от них зависящее, чтобы транспортировка прошла максимально бережно. Уже традиционно "Аэрофлот" организовал и осуществил перевозку полосатого пассажира безвозмездно. Мы желаем тигренку быстрого восстановления, крепкого здоровья и долгой жизни в Минском зоопарке", — приводит пресс-служба слова директора департамента грузовых перевозок "Аэрофлота" Дмитрия Карпова. В свою очередь, директор Минского зоопарка Александр Сафронов заявил, что рекомендация о передаче в зоопарк столь важного и статусного обитателя как амурский тигр — большая честь и признак высокого уровня доверия к специалистам Минского зоопарка со стороны профессионального сообщества. Процесс перевозки и передачи животного, находящегося под пристальным вниманием и защитой на самом высоком государственном и международном уровнях, потребовал большого объёма работы и документов. В пресс-службе напомнили, что "Аэрофлот" активно участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В мае авиакомпания безвозмездно доставила из Владивостока в Москву взрослого амурского тигра, который пострадал от браконьерского капкана. Он поселился в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области. Всего же за последние пять лет "Аэрофлот" безвозмездно доставил с Дальнего Востока 12 амурских тигров.
https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html
https://ria.ru/20240616/aeroflot-1953257514.html
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хабаровск, минск, аэрофлот, животные, амурские тигры
Хабаровск, Минск, Аэрофлот, Животные, Амурские тигры

"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск

© Фото : пресс-служба Аэрофлота"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск
Аэрофлот доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : пресс-служба Аэрофлота
"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила амурского тигренка из Хабаровска в Минск, перевозка юного хищника состоялась регулярными рейсами SU1715 Хабаровск — Москва и SU1832 Москва — Минск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Теперь тигренок будет жить в Минском зоопарке в рамках программы по сохранению редких видов животных. Перевозка прошла 13 июня.
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По данным пресс-службы, трехмесячного амурского тигренка обнаружил у обочины дороги житель Хабаровского края в ноябре 2023 года. В ветеринарной клинике выяснилось, что у детеныша перелом плечевой кости на левой передней лапе. Изначально предполагалось, что его сбил автомобиль, однако спустя полгода он сломал другую лапу. Медики поставили диагноз — остеодистрофия.
Центр "Амурский тигр" обратился в авиакомпанию с просьбой о помощи в транспортировке тигренка. Были подобраны рейсы из Хабаровска до Минска с короткой пересадкой в Москве.
"За годы сотрудничества с Центром "Амурский тигр" наша авиакомпания наработала колоссальный опыт по транспортировке хищников с Дальнего Востока. Как правило, мы перевозим тигров с непростой судьбой, которые пережили серьезные травмы. Каждый раз это большая ответственность для нас. Все наши сотрудники, участвующие в организации перелета животного, делают все от них зависящее, чтобы транспортировка прошла максимально бережно. Уже традиционно "Аэрофлот" организовал и осуществил перевозку полосатого пассажира безвозмездно. Мы желаем тигренку быстрого восстановления, крепкого здоровья и долгой жизни в Минском зоопарке", — приводит пресс-служба слова директора департамента грузовых перевозок "Аэрофлота" Дмитрия Карпова.
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В свою очередь, директор Минского зоопарка Александр Сафронов заявил, что рекомендация о передаче в зоопарк столь важного и статусного обитателя как амурский тигр — большая честь и признак высокого уровня доверия к специалистам Минского зоопарка со стороны профессионального сообщества. Процесс перевозки и передачи животного, находящегося под пристальным вниманием и защитой на самом высоком государственном и международном уровнях, потребовал большого объёма работы и документов.
В пресс-службе напомнили, что "Аэрофлот" активно участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В мае авиакомпания безвозмездно доставила из Владивостока в Москву взрослого амурского тигра, который пострадал от браконьерского капкана. Он поселился в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области. Всего же за последние пять лет "Аэрофлот" безвозмездно доставил с Дальнего Востока 12 амурских тигров.
 
ХабаровскМинскАэрофлотЖивотныеАмурские тигры
 
 
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