https://ria.ru/20240621/aeroflot-1954469254.html

"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск

"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск - РИА Новости, 21.06.2024

"Аэрофлот" доставил амурского тигренка из Хабаровска в Минск

Авиакомпания "Аэрофлот" доставила амурского тигренка из Хабаровска в Минск, перевозка юного хищника состоялась регулярными рейсами SU1715 Хабаровск — Москва и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:47

2024-06-21T11:47

2024-06-21T11:47

хабаровск

минск

аэрофлот

животные

амурские тигры

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила амурского тигренка из Хабаровска в Минск, перевозка юного хищника состоялась регулярными рейсами SU1715 Хабаровск — Москва и SU1832 Москва — Минск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Теперь тигренок будет жить в Минском зоопарке в рамках программы по сохранению редких видов животных. Перевозка прошла 13 июня. По данным пресс-службы, трехмесячного амурского тигренка обнаружил у обочины дороги житель Хабаровского края в ноябре 2023 года. В ветеринарной клинике выяснилось, что у детеныша перелом плечевой кости на левой передней лапе. Изначально предполагалось, что его сбил автомобиль, однако спустя полгода он сломал другую лапу. Медики поставили диагноз — остеодистрофия. Центр "Амурский тигр" обратился в авиакомпанию с просьбой о помощи в транспортировке тигренка. Были подобраны рейсы из Хабаровска до Минска с короткой пересадкой в Москве. "За годы сотрудничества с Центром "Амурский тигр" наша авиакомпания наработала колоссальный опыт по транспортировке хищников с Дальнего Востока. Как правило, мы перевозим тигров с непростой судьбой, которые пережили серьезные травмы. Каждый раз это большая ответственность для нас. Все наши сотрудники, участвующие в организации перелета животного, делают все от них зависящее, чтобы транспортировка прошла максимально бережно. Уже традиционно "Аэрофлот" организовал и осуществил перевозку полосатого пассажира безвозмездно. Мы желаем тигренку быстрого восстановления, крепкого здоровья и долгой жизни в Минском зоопарке", — приводит пресс-служба слова директора департамента грузовых перевозок "Аэрофлота" Дмитрия Карпова. В свою очередь, директор Минского зоопарка Александр Сафронов заявил, что рекомендация о передаче в зоопарк столь важного и статусного обитателя как амурский тигр — большая честь и признак высокого уровня доверия к специалистам Минского зоопарка со стороны профессионального сообщества. Процесс перевозки и передачи животного, находящегося под пристальным вниманием и защитой на самом высоком государственном и международном уровнях, потребовал большого объёма работы и документов. В пресс-службе напомнили, что "Аэрофлот" активно участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В мае авиакомпания безвозмездно доставила из Владивостока в Москву взрослого амурского тигра, который пострадал от браконьерского капкана. Он поселился в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области. Всего же за последние пять лет "Аэрофлот" безвозмездно доставил с Дальнего Востока 12 амурских тигров.

https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html

https://ria.ru/20240616/aeroflot-1953257514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, минск, аэрофлот, животные, амурские тигры