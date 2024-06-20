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ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов - РИА Новости, 20.06.2024
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16:45 20.06.2024 (обновлено: 16:46 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vybory-1954310336.html
ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов
ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов - РИА Новости, 20.06.2024
ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов
Центральная избирательная комиссия фиксирует попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов и избирателей, сказал член ЦИК Игорь Борисов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:45
2024-06-20T16:46
политика
россия
игорь борисов
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия фиксирует попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов и избирателей, сказал член ЦИК Игорь Борисов. "Мы видим, что продолжают совершенствоваться методы вмешательства и давления на свободные выборы... Осуществляются попытки персонализированного воздействия - обмана, запугивания, шантажа на представителей избирательных органов и даже на избирателей", - заявил Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ. Он отметил, что сейчас идёт активная политика подпитки "пятой колонны", а методы введения заблуждения и форма дезинформации приобретают более изощренный вид атак. "По результатам выборов президента Российской Федерации, состоявшихся 17 марта текущего года, было выявлено 15 методов и видов вмешательства и давления из-за рубежа на выборы в России", - добавил он. Ранее ЦИК сообщал, что в единый день голосования 8 сентября пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний, планируются выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов Москгордумы, а также другие выборы различного уровня.
https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html
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политика, россия, игорь борисов, совет федерации рф
Политика, Россия, Игорь Борисов, Совет Федерации РФ
ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов

ЦИК зафиксировал попытки шантажа и запугивания членов избиркомов и избирателей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия фиксирует попытки шантажа и запугивания на членов избиркомов и избирателей, сказал член ЦИК Игорь Борисов.
"Мы видим, что продолжают совершенствоваться методы вмешательства и давления на свободные выборы... Осуществляются попытки персонализированного воздействия - обмана, запугивания, шантажа на представителей избирательных органов и даже на избирателей", - заявил Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.
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Он отметил, что сейчас идёт активная политика подпитки "пятой колонны", а методы введения заблуждения и форма дезинформации приобретают более изощренный вид атак.
«
"По результатам выборов президента Российской Федерации, состоявшихся 17 марта текущего года, было выявлено 15 методов и видов вмешательства и давления из-за рубежа на выборы в России", - добавил он.
Ранее ЦИК сообщал, что в единый день голосования 8 сентября пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний, планируются выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов Москгордумы, а также другие выборы различного уровня.
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