Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД
МИД: "пятую колонну" задействуют для дискредитации выборов в России в 2024 году
Единый день голосования в России. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Западные недруги России на фоне российских выборов осени 2024 года продолжат кампанию дискредитации электоральной системы в стране, в том числе воспользуются услугами "пятой колонны", заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
На заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Аскальдович спрогнозировал, что на фоне выборов продолжится борьба на мировой арене, и работать придется в условиях "жесткого противостояния с коллективным Западом".
"Они продолжат - речь идет о наших недругах - свою кампанию по дискредитации нашей избирательной системы в целом... Безусловно, они воспользуются услугами "пятой колонны", о чем уже шла речь сегодня, в том числе за рубежом", - сказал дипломат.
Ранее ЦИК сообщал, что в Единый день голосования 8 сентября пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний, планируются выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов Мосгордумы, а также другие выборы различного уровня.
Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД
9 октября 2023, 15:54