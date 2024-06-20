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Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2024
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16:26 20.06.2024 (обновлено: 16:46 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html
Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД
Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2024
Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД
Западные недруги России на фоне российских выборов осени 2024 года продолжат кампанию дискредитации электоральной системы в стране, в том числе воспользуются... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:26
2024-06-20T16:46
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Западные недруги России на фоне российских выборов осени 2024 года продолжат кампанию дискредитации электоральной системы в стране, в том числе воспользуются услугами "пятой колонны", заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. На заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Аскальдович спрогнозировал, что на фоне выборов продолжится борьба на мировой арене, и работать придется в условиях "жесткого противостояния с коллективным Западом". "Они продолжат - речь идет о наших недругах - свою кампанию по дискредитации нашей избирательной системы в целом... Безусловно, они воспользуются услугами "пятой колонны", о чем уже шла речь сегодня, в том числе за рубежом", - сказал дипломат. Ранее ЦИК сообщал, что в Единый день голосования 8 сентября пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний, планируются выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов Мосгордумы, а также другие выборы различного уровня.
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политика, россия, совет федерации рф, московская городская дума
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Московская городская дума
Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД

МИД: "пятую колонну" задействуют для дискредитации выборов в России в 2024 году

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Западные недруги России на фоне российских выборов осени 2024 года продолжат кампанию дискредитации электоральной системы в стране, в том числе воспользуются услугами "пятой колонны", заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
На заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Аскальдович спрогнозировал, что на фоне выборов продолжится борьба на мировой арене, и работать придется в условиях "жесткого противостояния с коллективным Западом".
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"Они продолжат - речь идет о наших недругах - свою кампанию по дискредитации нашей избирательной системы в целом... Безусловно, они воспользуются услугами "пятой колонны", о чем уже шла речь сегодня, в том числе за рубежом", - сказал дипломат.
Ранее ЦИК сообщал, что в Единый день голосования 8 сентября пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний, планируются выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов Мосгордумы, а также другие выборы различного уровня.
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