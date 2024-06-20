https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html

Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД

Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2024

Запад продолжит кампанию дискредитации выборов в России, заявили в МИД

Западные недруги России на фоне российских выборов осени 2024 года продолжат кампанию дискредитации электоральной системы в стране, в том числе воспользуются... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:26

2024-06-20T16:26

2024-06-20T16:46

политика

россия

совет федерации рф

московская городская дума

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Западные недруги России на фоне российских выборов осени 2024 года продолжат кампанию дискредитации электоральной системы в стране, в том числе воспользуются услугами "пятой колонны", заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. На заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Аскальдович спрогнозировал, что на фоне выборов продолжится борьба на мировой арене, и работать придется в условиях "жесткого противостояния с коллективным Западом". "Они продолжат - речь идет о наших недругах - свою кампанию по дискредитации нашей избирательной системы в целом... Безусловно, они воспользуются услугами "пятой колонны", о чем уже шла речь сегодня, в том числе за рубежом", - сказал дипломат. Ранее ЦИК сообщал, что в Единый день голосования 8 сентября пройдут более 4 тысяч избирательных кампаний, планируются выборы губернаторов в 21 регионе и депутатов Мосгордумы, а также другие выборы различного уровня.

https://ria.ru/20240427/rf-1942671380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, совет федерации рф, московская городская дума