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Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
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16:46 20.06.2024 (обновлено: 16:47 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954310563.html
Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам
Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам
Старейший ханойский отель "Метрополь" приготовил угощение для приема от имени президента Вьетнама То Лама в честь российского коллеги Владимира Путина,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:46
2024-06-20T16:47
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то лам
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ХАНОЙ, 20 июня - РИА Новости. Старейший ханойский отель "Метрополь" приготовил угощение для приема от имени президента Вьетнама То Лама в честь российского коллеги Владимира Путина, приехавшего во Вьетнам с государственным визитом. Лидерам двух стран и членам их делегаций были предложены суп с морскими ушками и крабом из южной провинции Камау с хлебом и оливковым маслом. В качестве закуски подавался салат с красным редисом и креветками из залива Халонг, спринг-роллы с омаром "по-рячангски", блинчики с тунцом из провинции Фуйен и икрой форели из горного курорта Сапа. На горячее шеф-повар "Метрополя" предложил рыбу "Ланг" из северовьетнамского местечка Вьетчи в листьях лотоса с овощами и пряной зеленью. Из мясных блюд предлагались нежные ребрышки ягненка на гриле из высокогорного Далата с соленым соусом из Сапы. На десерт президентам предложили мороженое из кокоса южной провинции Бенче и лонганом из северной провинции Хынгйен - малой родины президента То Лама. Как вариант десерта предлагалось мороженое со вкусом молодого риса, торт "Медовик" и фрукты. На торжественном обеде также подавались хлебобулочные изделия в ассортименте, лососевая икра, фуа-гра, сливочное масло, вьетнамские плоские рисовые блинчики с начинкой, приготовленные на пару "бань нам", паровые клецки из тапиоки с начинкой "бань бот лок", салат из клубней лотоса со свининой, креветками, вьетнамским кориандром, жареным арахисом и сушеным луком. Гости могли попробовать и вьетнамский традиционный суп "фо" с говядиной, который подается с острым соусом, лаймом и жаренной во фритюре палочкой из теста "куай". На торжественный обед были приглашены 74 человека. В зеркальном зале ханойского большого театра столы поставили в виде буквы П. За центральным столом разместились шесть человек - президенты России и Вьетнама, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник российского президента Юрий Ушаков, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг и председатель Верховного Народного суда Вьетнама Нгуен Хоа Бинь.
https://ria.ru/20240619/menyu-1954028816.html
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вьетнам, россия, то лам, владимир путин, дмитрий чернышенко, в мире
Вьетнам, Россия, То Лам, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, В мире
Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам

Во Вьетнаме Путину предложили суп с морскими ушками и спринг-роллы с омаром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
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ХАНОЙ, 20 июня - РИА Новости. Старейший ханойский отель "Метрополь" приготовил угощение для приема от имени президента Вьетнама То Лама в честь российского коллеги Владимира Путина, приехавшего во Вьетнам с государственным визитом.
Лидерам двух стран и членам их делегаций были предложены суп с морскими ушками и крабом из южной провинции Камау с хлебом и оливковым маслом. В качестве закуски подавался салат с красным редисом и креветками из залива Халонг, спринг-роллы с омаром "по-рячангски", блинчики с тунцом из провинции Фуйен и икрой форели из горного курорта Сапа.
На горячее шеф-повар "Метрополя" предложил рыбу "Ланг" из северовьетнамского местечка Вьетчи в листьях лотоса с овощами и пряной зеленью. Из мясных блюд предлагались нежные ребрышки ягненка на гриле из высокогорного Далата с соленым соусом из Сапы.
На десерт президентам предложили мороженое из кокоса южной провинции Бенче и лонганом из северной провинции Хынгйен - малой родины президента То Лама. Как вариант десерта предлагалось мороженое со вкусом молодого риса, торт "Медовик" и фрукты.
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На торжественном обеде также подавались хлебобулочные изделия в ассортименте, лососевая икра, фуа-гра, сливочное масло, вьетнамские плоские рисовые блинчики с начинкой, приготовленные на пару "бань нам", паровые клецки из тапиоки с начинкой "бань бот лок", салат из клубней лотоса со свининой, креветками, вьетнамским кориандром, жареным арахисом и сушеным луком.
Гости могли попробовать и вьетнамский традиционный суп "фо" с говядиной, который подается с острым соусом, лаймом и жаренной во фритюре палочкой из теста "куай".
На торжественный обед были приглашены 74 человека. В зеркальном зале ханойского большого театра столы поставили в виде буквы П. За центральным столом разместились шесть человек - президенты России и Вьетнама, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник российского президента Юрий Ушаков, министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг и председатель Верховного Народного суда Вьетнама Нгуен Хоа Бинь.
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