https://ria.ru/20240620/veter-1954244490.html

В Петербурге ветер повалил несколько деревьев в парках

В Петербурге ветер повалил несколько деревьев в парках - РИА Новости, 20.06.2024

В Петербурге ветер повалил несколько деревьев в парках

Ветер в Санкт-Петербурге минувшей ночью повалил несколько деревьев в садах и парках, кроме того, 5 деревьев упали на дороги, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:36

2024-06-20T14:36

2024-06-20T14:36

происшествия

санкт-петербург

ломоносов

красное село

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Ветер в Санкт-Петербурге минувшей ночью повалил несколько деревьев в садах и парках, кроме того, 5 деревьев упали на дороги, сообщил городской комитет по благоустройству. Минувшей ночью в связи с ливнями в комитете по благоустройству действовал режим повышенной готовности. Сообщается, что за ночь выпало около 8,5 миллиметра осадков. "Дождь и ветер не принесли большого ущерба садам и паркам, хотя несколько деревьев все же не выдержали порывов. В том числе в сквере на берегу Нижнего Суздальского озера, где сломалась ольха. Жители также сообщили в сектор дежурной службы комитета о пяти деревьях, упавших на дорогу. Пришлось убирать стволы с проезжей части напротив дома 25 по Приморскому проспекту, в районе домов 47 и 632 по Приморскому шоссе и на Морской улице в Ломоносове. На проспекте Ленина в Красном селе рухнула внушительных размеров липа", - говорится в сообщении. Отмечается, что дорожные службы и садовники все оперативно убрали, сейчас проезжая часть свободна. Также жители сообщили о разбросанных пластиковых ограждениях на Новочеркасском проспекте и проспекте Сизова. Одно обращение касалось скопления воды – это произошло на пересечении проспекта Ветеранов и Буденного в зоне пешеходного перехода. Подтопление уже устранено.

https://ria.ru/20240620/derevo-1954244213.html

санкт-петербург

ломоносов

красное село

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происшествия, санкт-петербург, ломоносов, красное село