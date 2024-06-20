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РЭЦ: условия для женщин в бизнесе в РФ улучшились за последние 5 лет - РИА Новости, 20.06.2024
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15:03 20.06.2024
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РЭЦ: условия для женщин в бизнесе в РФ улучшились за последние 5 лет
РЭЦ: условия для женщин в бизнесе в РФ улучшились за последние 5 лет - РИА Новости, 20.06.2024
РЭЦ: условия для женщин в бизнесе в РФ улучшились за последние 5 лет
Условия для развития женщин в бизнесе улучшились за последние 5 лет, такие результаты показало исследование, проведенное Российским экспортным центром (входит в РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:03
2024-06-20T15:03
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
бизнес
женщины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Условия для развития женщин в бизнесе улучшились за последние 5 лет, такие результаты показало исследование, проведенное Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), в рамках которого 52% опрошенных респонденток отметили развитие благоприятных условий для предпринимательства, сообщает центр."Мы провели социологическое исследование отдельно среди женщин и мужчин – экспортеров. 52% опрошенных женщин отмечают, что условия для развития их бизнеса за последние 5 лет стали лучше. Это означает, что совместными усилиями мы, как институты развития, все вместе создали такие возможности, которые позволяют женщинам идти в этот очень нелегкий бизнес", – поделилась данными генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Никишина отметила, что у каждой третьей женщины-предпринимателя есть запрос на профессиональное общение. "Им необходимо обмениваться опытом, знанием, взаимодействовать с теми, у кого уже все получилось. То есть, у женщин более выраженный запрос на развитие коммуникации, им сложнее найти бизнес-партнера", - пояснила она.Для того, чтобы выявлять и распространять лучшие практики по организации поддержки субъектов женского предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации совместно с Российским экспортным центром проводят Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".По словам гендиректора РЭЦ, конкурс уже стал одним из инструментов развития. "Благодаря поддержке Совета Федерации, участию сенаторов регионы стали активнее развивать женское предпринимательство. Они разрабатывают принципиально новые меры поддержки, проводят встречи на уровне губернаторов с лучшими предпринимательницами региона, запускают женские форумы. Конечно, при таком внимании и такой поддержке бизнес и женщины в бизнесе будут развиваться", – сказала Никишина.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, бизнес, женщины
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Бизнес, женщины

РЭЦ: условия для женщин в бизнесе в РФ улучшились за последние 5 лет

© РИА Новости / Майшев Алексей Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Майшев Алексей
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Условия для развития женщин в бизнесе улучшились за последние 5 лет, такие результаты показало исследование, проведенное Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), в рамках которого 52% опрошенных респонденток отметили развитие благоприятных условий для предпринимательства, сообщает центр.
«
"Мы провели социологическое исследование отдельно среди женщин и мужчин – экспортеров. 52% опрошенных женщин отмечают, что условия для развития их бизнеса за последние 5 лет стали лучше. Это означает, что совместными усилиями мы, как институты развития, все вместе создали такие возможности, которые позволяют женщинам идти в этот очень нелегкий бизнес", – поделилась данными генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Никишина отметила, что у каждой третьей женщины-предпринимателя есть запрос на профессиональное общение. "Им необходимо обмениваться опытом, знанием, взаимодействовать с теми, у кого уже все получилось. То есть, у женщин более выраженный запрос на развитие коммуникации, им сложнее найти бизнес-партнера", - пояснила она.
Для того, чтобы выявлять и распространять лучшие практики по организации поддержки субъектов женского предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации совместно с Российским экспортным центром проводят Всероссийский конкурс центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".
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По словам гендиректора РЭЦ, конкурс уже стал одним из инструментов развития. "Благодаря поддержке Совета Федерации, участию сенаторов регионы стали активнее развивать женское предпринимательство. Они разрабатывают принципиально новые меры поддержки, проводят встречи на уровне губернаторов с лучшими предпринимательницами региона, запускают женские форумы. Конечно, при таком внимании и такой поддержке бизнес и женщины в бизнесе будут развиваться", – сказала Никишина.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБизнесженщины
 
 
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