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"Прекрати": пользователей Сети разгневал выпад фон дер Ляйен в адрес России
"Прекрати": пользователей Сети разгневал выпад фон дер Ляйен в адрес России - РИА Новости, 20.06.2024
"Прекрати": пользователей Сети разгневал выпад фон дер Ляйен в адрес России
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к объявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о согласовании ЕС 14-го пакета санкций против России. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:55
2024-06-20T13:55
2024-06-20T13:57
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к объявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о согласовании ЕС 14-го пакета санкций против России."Просто прекрати, найди путь к миру!" — подчеркнул TheXFactor."Ты специально рушишь европейскую экономику", — возмутился J.D."Они (санкции. – Прим. ред.) необходимы для достижения устойчивого мира между сверхдержавой и достаточно слабой страной, которую поддерживают G7 и НАТО? До какой степени? Ни одна из этих санкций не приведет к миру, которого мы все хотим", — отметил Stan_Tagoe."Предыдущие 13 пакетов сильно ударили по жителям Европы и Германии, по крайней мере финансово, но не только. Ты не тем служишь, не Европе!" — заключил Hermi.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против РФ будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги.
https://ria.ru/20240620/evropa-1954199770.html
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в мире, россия, европа, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, g7
В мире, Россия, Европа, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, G7