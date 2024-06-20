https://ria.ru/20240620/ursula-1954229381.html

"Прекрати": пользователей Сети разгневал выпад фон дер Ляйен в адрес России

"Прекрати": пользователей Сети разгневал выпад фон дер Ляйен в адрес России - РИА Новости, 20.06.2024

"Прекрати": пользователей Сети разгневал выпад фон дер Ляйен в адрес России

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к объявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о согласовании ЕС 14-го пакета санкций против России. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:55

2024-06-20T13:55

2024-06-20T13:57

в мире

россия

европа

германия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к объявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о согласовании ЕС 14-го пакета санкций против России."Просто прекрати, найди путь к миру!" — подчеркнул TheXFactor."Ты специально рушишь европейскую экономику", — возмутился J.D."Они (санкции. – Прим. ред.) необходимы для достижения устойчивого мира между сверхдержавой и достаточно слабой страной, которую поддерживают G7 и НАТО? До какой степени? Ни одна из этих санкций не приведет к миру, которого мы все хотим", — отметил Stan_Tagoe."Предыдущие 13 пакетов сильно ударили по жителям Европы и Германии, по крайней мере финансово, но не только. Ты не тем служишь, не Европе!" — заключил Hermi.В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций против РФ будет "жестким", затронет энергетику, технологии, банковские услуги.

https://ria.ru/20240620/evropa-1954199770.html

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, g7