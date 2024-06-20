https://ria.ru/20240620/ukraina-1954392177.html

В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос

В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос - РИА Новости, 20.06.2024

В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос

Ключевыми странами, которые урегулируют украинский конфликт, будут Россия и США, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:18

2024-06-20T22:18

2024-06-20T22:21

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ключевыми странами, которые урегулируют украинский конфликт, будут Россия и США, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день не является игроком в этой войне. Вопрос будет решаться в дипломатическом ключе между Россией и Соединенными Штатами, возможно, с учетом мнения Великобритании", — полагает эксперт.По мнению политолога, наиболее вероятным исходом событий на Украине станет заморозка конфликта, поскольку у Запада нет способа давления на Москву.Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240620/syrskiy-1954370953.html

https://ria.ru/20240620/ssha-1954380622.html

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в мире, россия, киев, украина, константин бондаренко, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато