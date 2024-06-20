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В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос - РИА Новости, 20.06.2024
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22:18 20.06.2024 (обновлено: 22:21 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954392177.html
В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос
В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос - РИА Новости, 20.06.2024
В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос
Ключевыми странами, которые урегулируют украинский конфликт, будут Россия и США, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:18
2024-06-20T22:21
в мире
россия
киев
украина
константин бондаренко
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ключевыми странами, которые урегулируют украинский конфликт, будут Россия и США, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день не является игроком в этой войне. Вопрос будет решаться в дипломатическом ключе между Россией и Соединенными Штатами, возможно, с учетом мнения Великобритании", — полагает эксперт.По мнению политолога, наиболее вероятным исходом событий на Украине станет заморозка конфликта, поскольку у Запада нет способа давления на Москву.Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240620/syrskiy-1954370953.html
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в мире, россия, киев, украина, константин бондаренко, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Константин Бондаренко, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО
В Киеве раскрыли, кто будет решать украинский вопрос

Бондаренко: вопрос Украины будут решать РФ и США с учетом позиции Британии

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ключевыми странами, которые урегулируют украинский конфликт, будут Россия и США, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день не является игроком в этой войне. Вопрос будет решаться в дипломатическом ключе между Россией и Соединенными Штатами, возможно, с учетом мнения Великобритании", — полагает эксперт.
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По мнению политолога, наиболее вероятным исходом событий на Украине станет заморозка конфликта, поскольку у Запада нет способа давления на Москву.
Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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В миреРоссияКиевУкраинаКонстантин БондаренкоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТО
 
 
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