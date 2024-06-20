https://ria.ru/20240620/ukraina-1954350774.html

Митрополит Черкасский заявил, что СБУ выживает его из страны

Митрополит Черкасский заявил, что СБУ выживает его из страны - РИА Новости, 20.06.2024

Митрополит Черкасский заявил, что СБУ выживает его из страны

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), на которого на Украине заведено несколько уголовных дел, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ)... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:43

2024-06-20T18:43

2024-06-20T18:43

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), на которого на Украине заведено несколько уголовных дел, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вынуждает его покинуть страну – "обменяться в качестве военнопленного врага". Митрополит Феодосий рассказал в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Черкасской епархии, что накануне в его доме прошел обыск, формально поводом для обыска стало четвертое уголовное дело, возбужденное против него за проповедь в общине Черкасской епархии УПЦ, которая была изгнана из своего храма. "Я имею все основания предположить, почему именно сейчас прошел этот обыск, хотя дело было заведено еще в апреле. Дело в том, что на прошлой неделе ко мне несколько раз подходили сотрудники СБУ с предложением уехать из страны, обменяться в качестве "военнопленного врага", именно такая формулировка... Естественно, я им отказал в этой просьбе, но предупредил, если они мне будут мстить, если последует эскалация… я вынужден буду рассказать общественности… о причинах такой эскалации", - сказал митрополит. По мнению иерарха, эскалация уже началась, и на следующей неделе прокуратура будет подавать ходатайство в суд об изменении ему меры пресечения. "Не исключаю, что эта мера будет либо взятие под стражу, либо круглосуточный домашний арест, чтобы вынудить меня на обмен, как военнопленного", - сказал митрополит. Глава Черкасской епархии подчеркнул, что в постановлении суда на обыск предметом для изъятия значился устав (статут) Черкасского епархиального управления УПЦ, который у него не нашли, так как митрополит хранит его в банковской ячейке. СБУ изъяла копию устава. "Неоднократно мы говорили о том, что невозможно забрать кафедральный собор у верующих, потому что он оформлен не на общину, а на Черкасскую епархию. И можно предположить, что устав епархиального управления нужен им именно для того, чтобы, используя документ, можно было бы внести какие-то изменения в государственные реестры и получить доступ к рейдерскому захвату самого большого храма Украины", - заявил митрополит Феодосий. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий 11 июня обратился к Совету по правам человека при ООН и другим международным правозащитным организациям с заявлением о готовящемся фиктивном собрании "приходской общины" и рейдерском захвате Архангело-Михайловского кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ. Митрополит подчеркнул, что никакой юридической силы это собрание иметь не будет, Архангело-Михайловский кафедральный собор и земля под ним принадлежат юридическому лицу "Черкасская епархия Украинской православной церкви" и собрание фиктивной общины не может решать его судьбу. После заявления митрополита собрание "общины" было отменено. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Сам архиерей заявлял, что дело против него политическое, надуманное и сфальсифицированное. Митрополит Феодосий рассказал на совещании в ООН о преследовании священнослужителей канонической УПЦ на Украине и призвал "остановить беззаконие". 29 мая суд оставил митрополита под ночным домашним арестом до 27 июля.

https://ria.ru/20240515/upts-1945937802.html

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, черкассы, служба безопасности украины, украинская православная церковь, в мире