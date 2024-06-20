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В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954145653.html
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи - РИА Новости, 20.06.2024
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи
Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:28
2024-06-20T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
днепропетровская область
донецкая народная республика
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. "Повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.", - говорится в сообщении, опубликованном Киевской областной военной администрацией.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html
киевская область
днепропетровская область
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в мире, киевская область, днепропетровская область, донецкая народная республика, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи

В Киевской области повреждены линии электропередачи и оборудование предприятия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале.
Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР.
"Повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.", - говорится в сообщении, опубликованном Киевской областной военной администрацией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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