https://ria.ru/20240620/ukraina-1954145653.html

В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи

В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи - РИА Новости, 20.06.2024

В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи

Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:28

2024-06-20T08:28

2024-06-20T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

днепропетровская область

донецкая народная республика

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. "Повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.", - говорится в сообщении, опубликованном Киевской областной военной администрацией.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html

киевская область

днепропетровская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, днепропетровская область, донецкая народная республика, укрэнерго, вооруженные силы украины