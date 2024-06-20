https://ria.ru/20240620/ukraina-1954145653.html
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи - РИА Новости, 20.06.2024
В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи
Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:28
2024-06-20T08:28
2024-06-20T08:28
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киевская область
днепропетровская область
донецкая народная республика
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. "Повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.", - говорится в сообщении, опубликованном Киевской областной военной администрацией.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киевской области сообщили о повреждении линий электропередачи
В Киевской области повреждены линии электропередачи и оборудование предприятия