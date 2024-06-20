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Столтенберг не верит, что Украина победит, заявил американский профессор - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 20.06.2024 (обновлено: 05:18 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954135928.html
Столтенберг не верит, что Украина победит, заявил американский профессор
Столтенберг не верит, что Украина победит, заявил американский профессор - РИА Новости, 20.06.2024
Столтенберг не верит, что Украина победит, заявил американский профессор
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Украина станет членом альянса и способна победить в конфликте, заявил американский профессор Джон... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:59
2024-06-20T05:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нью-джерси
йенс столтенберг
джон миршаймер
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Украина станет членом альянса и способна победить в конфликте, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО", - сообщил он. По мнению Миршаймера, слова Столтенберга о возможности вступления Украины в альянс после победы в конфликте являются "сигналом украинцам, что они никогда не вступят в НАТО". В то же время американский профессор отметил, что НАТО продолжает поддерживать иллюзию о возможности вступления Украины в альянс, поскольку это является "важной частью информационной картины Запада". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, россия, нью-джерси, йенс столтенберг, джон миршаймер, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нью-Джерси, Йенс Столтенберг, Джон Миршаймер, Владимир Путин, НАТО
Столтенберг не верит, что Украина победит, заявил американский профессор

Профессор Миршаймер: Столтенберг не считает, что Украина победит в конфликте

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Libkos
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Украина станет членом альянса и способна победить в конфликте, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО", - сообщил он.
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По мнению Миршаймера, слова Столтенберга о возможности вступления Украины в альянс после победы в конфликте являются "сигналом украинцам, что они никогда не вступят в НАТО".
В то же время американский профессор отметил, что НАТО продолжает поддерживать иллюзию о возможности вступления Украины в альянс, поскольку это является "важной частью информационной картины Запада".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНью-ДжерсиЙенс СтолтенбергДжон МиршаймерВладимир ПутинНАТО
 
 
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