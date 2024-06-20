https://ria.ru/20240620/tigr-1954156127.html

Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр

Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр - РИА Новости, 20.06.2024

Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр

Раненного человеком старого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, где он охотился на собак, перевезли жить в зоологический центр в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:40

2024-06-20T09:40

2024-06-20T09:40

хабаровский край

россия

комсомольск-на-амуре

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Раненного человеком старого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, где он охотился на собак, перевезли жить в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). В начале февраля на Дальнем Востоке поймали трех раненых тигров, их доставили в центр реабилитации в Алексеевке Приморского края. У одного из них - пойманного у села Ясеневый Пожарского района Приморья старого самца, который таскал собак у села, - обнаружены травмы зубов и застарелое огнестрельное ранение, приведшее к перелому кости передней лапы, который сросся неправильно, подвижность лапы ограничена. "Конфликтным" он стал по вине человека. По заключению специалистов, состояние животного не позволяет ему вернуться в дикую природу, поэтому было принято решение отправить на постоянное место в зоологический центр "Питон", который находится в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ограничения подвижности лапы зверь не может успешно охотиться на крупных копытных. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240521/aeroflot-1947372295.html

https://ria.ru/20240224/tigr-1929234795.html

хабаровский край

россия

комсомольск-на-амуре

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре