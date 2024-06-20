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Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр - РИА Новости, 20.06.2024
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09:40 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/tigr-1954156127.html
Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр
Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр - РИА Новости, 20.06.2024
Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр
Раненного человеком старого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, где он охотился на собак, перевезли жить в зоологический центр в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:40
2024-06-20T09:40
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Раненного человеком старого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, где он охотился на собак, перевезли жить в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). В начале февраля на Дальнем Востоке поймали трех раненых тигров, их доставили в центр реабилитации в Алексеевке Приморского края. У одного из них - пойманного у села Ясеневый Пожарского района Приморья старого самца, который таскал собак у села, - обнаружены травмы зубов и застарелое огнестрельное ранение, приведшее к перелому кости передней лапы, который сросся неправильно, подвижность лапы ограничена. "Конфликтным" он стал по вине человека. По заключению специалистов, состояние животного не позволяет ему вернуться в дикую природу, поэтому было принято решение отправить на постоянное место в зоологический центр "Питон", который находится в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ограничения подвижности лапы зверь не может успешно охотиться на крупных копытных. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240521/aeroflot-1947372295.html
https://ria.ru/20240224/tigr-1929234795.html
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
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хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре
Хабаровский край, Россия, Комсомольск-на-Амуре
Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр

Раненного человеком тигра из Приморья перевезли в зооцентр Хабаровского края

© Фото : Центр "Тигр"Раненого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, перевозят в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре
Раненого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, перевозят в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Центр "Тигр"
Раненого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, перевозят в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Раненного человеком старого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, где он охотился на собак, перевезли жить в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
В начале февраля на Дальнем Востоке поймали трех раненых тигров, их доставили в центр реабилитации в Алексеевке Приморского края. У одного из них - пойманного у села Ясеневый Пожарского района Приморья старого самца, который таскал собак у села, - обнаружены травмы зубов и застарелое огнестрельное ранение, приведшее к перелому кости передней лапы, который сросся неправильно, подвижность лапы ограничена.
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву
21 мая, 11:55
"Конфликтным" он стал по вине человека. По заключению специалистов, состояние животного не позволяет ему вернуться в дикую природу, поэтому было принято решение отправить на постоянное место в зоологический центр "Питон", который находится в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за ограничения подвижности лапы зверь не может успешно охотиться на крупных копытных.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Тигр - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис
24 февраля, 05:24
 
Хабаровский крайРоссияКомсомольск-на-Амуре
 
 
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