Раненного в Приморье амурского тигра перевезли в зоологический центр
Раненного человеком тигра из Приморья перевезли в зооцентр Хабаровского края
© Фото : Центр "Тигр"Раненого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, перевозят в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре
Раненого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, перевозят в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Раненного человеком старого амурского тигра, отловленного в Пожарском округе Приморья, где он охотился на собак, перевезли жить в зоологический центр в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
В начале февраля на Дальнем Востоке поймали трех раненых тигров, их доставили в центр реабилитации в Алексеевке Приморского края. У одного из них - пойманного у села Ясеневый Пожарского района Приморья старого самца, который таскал собак у села, - обнаружены травмы зубов и застарелое огнестрельное ранение, приведшее к перелому кости передней лапы, который сросся неправильно, подвижность лапы ограничена.
"Конфликтным" он стал по вине человека. По заключению специалистов, состояние животного не позволяет ему вернуться в дикую природу, поэтому было принято решение отправить на постоянное место в зоологический центр "Питон", который находится в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за ограничения подвижности лапы зверь не может успешно охотиться на крупных копытных.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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