https://ria.ru/20240620/temrezov-1954161287.html

Темрезов: финансирование мер соцподдержки в КЧР составляет 4,1 млрд рублей

Темрезов: финансирование мер соцподдержки в КЧР составляет 4,1 млрд рублей - РИА Новости, 20.06.2024

Темрезов: финансирование мер соцподдержки в КЧР составляет 4,1 млрд рублей

Объем финансирования мер социальной поддержки населения Карачаево-Черкесии с 2019 года вырос на 30% и составляет сегодня 4,1 миллиарда рублей, сообщил глава КЧР РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:12

2024-06-20T10:12

2024-06-20T10:12

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

финансирование

социальные выплаты

многодетные семьи

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Объем финансирования мер социальной поддержки населения Карачаево-Черкесии с 2019 года вырос на 30% и составляет сегодня 4,1 миллиарда рублей, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания региональному парламенту. Он отметил, что в настоящее время в республике реализуется более 30 мер поддержки льготных категорий граждан. Приоритетной в Год семьи для властей КЧР является работа по поддержке семей с детьми. "В республике выстроена система региональных мер по повышению рождаемости, сформирован комплекс мер по дополнительной поддержке семей с детьми с учетом нашей региональной специфики", - приводит слова Темрезова его пресс-служба. Так, в прошлом году увеличен размер выплат при рождении третьего ребенка с 35 до 50 тысяч рублей. Также в 2023 году около 1080 семьям предоставлена единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Со 105 до 150 тысяч рублей увеличен размер регионального материнского капитала, ежегодно его получает более 530 семей при рождении четвертого или последующего ребенка. При этом глава республики предложил депутатам распространить эту меру поддержки на семьи, где родился третий ребенок. "В целом, за последние шесть лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в 5 раз. Немаловажную роль в поддержке семей играет единое пособие, которое получают родители порядка 72 тысяч детей. Только в прошлом году выплата этого пособия составила около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета", - добавил Темрезов. В рамках проведения Года семьи Темрезов поручил дополнительно установить единовременную выплату на улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых восемь и более детей, в размере 1 миллион рублей. В дальнейшем миллион рублей будет выплачиваться всем семьям, в которых родится восьмой ребенок. Также он поручил установить единовременную денежную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды к 1 сентября в размере 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где воспитываются шесть и более детей. Кроме того, с 1 января 2025 года планируется вдвое - с 3 тысяч до 6 тысяч рублей на каждого ребенка - увеличить единовременное денежное вознаграждение к почетному знаку "Материнская слава". Им награждаются матери, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Всего с 2005 по 2023 годы, за 18 лет, знаком были награждены 2068 многодетных матерей. В этом году в День матери его получат еще 400 человек. В республике также реализуются меры по повышению уровня и качества жизни ветеранов. "Именно поэтому важным для республики стал проект по созданию системы долговременного ухода на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В соответствии с Национальными целями развития Российской Федерации до 2030 года по поручению президента будет запущена реализация национального проекта "Семья", продолжится работа над снижением уровня бедности, в том числе, за счет заключения социальных контрактов. И, конечно, в приоритетном порядке, будем осуществлять адресное сопровождение ветеранов СВО в части получения социальных выплат и услуг, содействия в их трудоустройстве и реабилитации", - заключил Темрезов.

https://ria.ru/20231208/turizm_kchr-1914702260.html

https://ria.ru/20240408/etnokviz-1938708090.html

https://ria.ru/20231208/mineralnaya_voda-1914680699.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, финансирование, социальные выплаты, многодетные семьи