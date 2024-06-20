https://ria.ru/20240620/stoltenberg-1954371898.html

Захарова высмеяла слова Столтенберга о росте расходов НАТО

Захарова высмеяла слова Столтенберга о росте расходов НАТО - РИА Новости, 20.06.2024

Захарова высмеяла слова Столтенберга о росте расходов НАТО

Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отчитавшись о росте военных расходов стран НАТО перед президентом США, надеется на то, что это будет... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:08

2024-06-20T20:08

2024-06-20T20:17

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отчитавшись о росте военных расходов стран НАТО перед президентом США, надеется на то, что это будет учтено при определении его дальнейшего рабочего места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Столтенберг на встрече в США с президентом Джо Байденом 17 июня заявил, что страны-члены НАТО нарастили расходы на оборону на беспрецедентном уровне 18%. По его словам, 23 члена НАТО (из 32 - ред.) по итогам 2024 года потратят на оборону 2% ВВП или более. Суммарно это 1 триллион 474 миллиарда долларов США. "Поборники демократических ценностей, коими себя считают члены блока, уже десятый год подряд наращивают финансовые ресурсы для дестабилизации ситуации в области безопасности. При этом страны-члены НАТО продолжают "оболванивать" своих же граждан, чьи налоги идут на эскалацию военной обстановки в Европе и за ее пределами. Им не первый год внушают миф о якобы исходящих со стороны России и Китая "угрозах", чтобы вытащить из их кошельков крупные суммы", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, многим представителям мирового сообщества давно стало ясно, что основным бенефициаром данных подходов являются США и их военно-промышленный комплекс. "Именно на оплату его продукции будет идти большая часть выделяемых другими странами-членами Североатлантического блока средств", - отметила она. При этом европейские члены альянса продолжают "безропотно следовать в русле диктуемого Вашингтоном курса, одновременно загоняя собственную экономику и социальную сферу в глубочайший кризис", добавила Захарова. "Символично, что дата публикации документа совпала со встречей уходящего генсекретаря блока Столтенберга с американским президентом Байденом. Цель – отчитаться перед "хозяином" о результатах проделанной работы в надежде на то, что они будут учтены при определении дальнейшего рабочего места Столтенберга", - отметила Захарова. Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО договорились, что должны стремиться тратить минимум 2% ВВП на оборонные нужды.

https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, йенс столтенберг, нато, мария захарова