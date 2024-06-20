https://ria.ru/20240620/ssha-1954345340.html

В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР

В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024

В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР

США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:22

2024-06-20T18:22

2024-06-20T18:49

россия

сша

в мире

владимир путин

ким чен ын

вашингтон (штат)

джон кирби

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, - сказал представитель Белого дома, комментируя договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”. “Это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая беспокоится о поддержании мира и стабильности не только на корейском полуострове, но и регионе Тихого и Индийского океанов, это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая считает, что резолюции СБ ООН должны соблюдаться, что правильно - поддерживать народ Украины”, - сказал Кирби. .По его оценке, подписанное РФ и КНДР соглашение “также является свидетельством того, в каком отчаянном положении” находится Россия. “У них не много друзей в мире <...>, Россия совершенно изолирована на мировой арене”, - сказал он, отметив, что договор между Москвой и Пхеньяном должна разделять и КНР.Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул уже высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.

https://ria.ru/20240620/putin-1954351062.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, владимир путин, ким чен ын, вашингтон (штат), джон кирби, оон