В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР
Белый дом: США обеспокоены, но не удивлены договором России и КНДР
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.
“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, - сказал представитель Белого дома, комментируя договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
В договоре с КНДР нет новизны, заявил Путин
Вчера, 18:45
По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”. “Это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая беспокоится о поддержании мира и стабильности не только на корейском полуострове, но и регионе Тихого и Индийского океанов, это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая считает, что резолюции СБ ООН должны соблюдаться, что правильно - поддерживать народ Украины”, - сказал Кирби. .
По его оценке, подписанное РФ и КНДР соглашение “также является свидетельством того, в каком отчаянном положении” находится Россия. “У них не много друзей в мире <...>, Россия совершенно изолирована на мировой арене”, - сказал он, отметив, что договор между Москвой и Пхеньяном должна разделять и КНР.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул уже высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.