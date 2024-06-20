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В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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18:22 20.06.2024 (обновлено: 18:49 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ssha-1954345340.html
В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР
В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР
США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:22
2024-06-20T18:49
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в мире
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ким чен ын
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, - сказал представитель Белого дома, комментируя договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”. “Это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая беспокоится о поддержании мира и стабильности не только на корейском полуострове, но и регионе Тихого и Индийского океанов, это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая считает, что резолюции СБ ООН должны соблюдаться, что правильно - поддерживать народ Украины”, - сказал Кирби. .По его оценке, подписанное РФ и КНДР соглашение “также является свидетельством того, в каком отчаянном положении” находится Россия. “У них не много друзей в мире &lt;...&gt;, Россия совершенно изолирована на мировой арене”, - сказал он, отметив, что договор между Москвой и Пхеньяном должна разделять и КНР.Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул уже высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.
https://ria.ru/20240620/putin-1954351062.html
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россия, сша, в мире, владимир путин, ким чен ын, вашингтон (штат), джон кирби, оон
Россия, США, В мире, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Вашингтон (штат), Джон Кирби, ООН
В Белом доме заявили, что не удивлены договором России и КНДР

Белый дом: США обеспокоены, но не удивлены договором России и КНДР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между РФ и КНДР, заявил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби.
“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, - сказал представитель Белого дома, комментируя договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
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По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”. “Это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая беспокоится о поддержании мира и стабильности не только на корейском полуострове, но и регионе Тихого и Индийского океанов, это должно вызывать озабоченность у любой страны, которая считает, что резолюции СБ ООН должны соблюдаться, что правильно - поддерживать народ Украины”, - сказал Кирби. .
По его оценке, подписанное РФ и КНДР соглашение “также является свидетельством того, в каком отчаянном положении” находится Россия. “У них не много друзей в мире <...>, Россия совершенно изолирована на мировой арене”, - сказал он, отметив, что договор между Москвой и Пхеньяном должна разделять и КНР.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул уже высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.
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