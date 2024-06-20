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День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния - РИА Новости, 20.06.2024

День летнего солнцестояния

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:33

2024-06-20T00:33

2024-06-20T00:33

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Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом. В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 23.50 по московскому времени (20.50 – по Всемирному времени).Продолжительность светового дня на ширине Москвы составит 17 часов 33 минуты.На широте Санкт-Петербурга и в приполярных широтах Северного полушария наступают белые ночи, а 20 июня вблизи Северного полярного круга (на широте 65°44′) – самый короткий полярный день (около двух суток).В Мурманске, на широте 68°58′, полярный день длится 2 месяца – с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не опускается за линию горизонта.В умеренных и высоких широтах можно наблюдать серебристые облака (самые высокие облачные образования в земной атмосфере, образующиеся на высотах 70-95 километров; их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками). В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название – солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начинает убывать, а ночь – прибавляться. В Южном полушарии – наоборот.Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается с 21 декабря по 20 марта.На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния. На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, в Латвии празднуют дни Лиго, Эстония отмечает Янов день, в Польше праздник известен как Соботки, на Украине – Купайло, в Белоруссии – Купалье. Кельтские народы Британии праздновали Литу – солнцестояние, середину лета. В Якутии в этот день отмечают праздник лета Ысыах, который признан одним из самых массовых национальных праздников в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, земля, москва, санкт-петербург, день летнего солнцестояния