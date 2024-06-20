https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954368295.html

СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России

СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России

ФРГ выступала против жестких мер в отношении России при обсуждении 14-го пакета санкций Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:51

2024-06-20T19:51

2024-06-20T20:47

россия

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

германия

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ФРГ выступала против жестких мер в отношении России при обсуждении 14-го пакета санкций Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов."Новый пакет санкций был предложен Европейской комиссией еще в начале мая. Тот факт, что соглашение по этому вопросу не было достигнуто раньше, был обусловлен, в частности, обеспокоенностью Германии и ее требованиями о внесении изменений", — говорится в публикации.По словам собеседников агентства, требования Берлина касались прежде всего ослабления мер, направленных на борьбу с обходом санкций Москвой. "Причиной, очевидно, были опасения со стороны немецкой экономики, которая боялась чрезмерных административных расходов и потери продаж", — указано в статье.По данным DPA, пожелавший остаться неизвестным чиновник Евросоюза недавно даже назвал Германию "новой Венгрией", имея в виду периодическое противодействие Будапешта принятию жестких мер в отношении России.Ранее в четверг председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что новые санкции "еще больше лишат Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".По информации западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих нефть из России. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.Как заявил РИА Новости источник, санкции вступят в силу 24 июня.Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.

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https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, германия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен