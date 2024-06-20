СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России
DPA: Германия выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ФРГ выступала против жестких мер в отношении России при обсуждении 14-го пакета санкций Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Новый пакет санкций был предложен Европейской комиссией еще в начале мая. Тот факт, что соглашение по этому вопросу не было достигнуто раньше, был обусловлен, в частности, обеспокоенностью Германии и ее требованиями о внесении изменений", — говорится в публикации.
По словам собеседников агентства, требования Берлина касались прежде всего ослабления мер, направленных на борьбу с обходом санкций Москвой.
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"Причиной, очевидно, были опасения со стороны немецкой экономики, которая боялась чрезмерных административных расходов и потери продаж", — указано в статье.
По данным DPA, пожелавший остаться неизвестным чиновник Евросоюза недавно даже назвал Германию "новой Венгрией", имея в виду периодическое противодействие Будапешта принятию жестких мер в отношении России.
Ранее в четверг председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что новые санкции "еще больше лишат Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".
По информации западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих нефть из России. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.
Как заявил РИА Новости источник, санкции вступят в силу 24 июня.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
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