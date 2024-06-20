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СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024
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19:51 20.06.2024 (обновлено: 20:47 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954368295.html
СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России
СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России - РИА Новости, 20.06.2024
СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России
ФРГ выступала против жестких мер в отношении России при обсуждении 14-го пакета санкций Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:51
2024-06-20T20:47
россия
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
германия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ФРГ выступала против жестких мер в отношении России при обсуждении 14-го пакета санкций Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов."Новый пакет санкций был предложен Европейской комиссией еще в начале мая. Тот факт, что соглашение по этому вопросу не было достигнуто раньше, был обусловлен, в частности, обеспокоенностью Германии и ее требованиями о внесении изменений", — говорится в публикации.По словам собеседников агентства, требования Берлина касались прежде всего ослабления мер, направленных на борьбу с обходом санкций Москвой. "Причиной, очевидно, были опасения со стороны немецкой экономики, которая боялась чрезмерных административных расходов и потери продаж", — указано в статье.По данным DPA, пожелавший остаться неизвестным чиновник Евросоюза недавно даже назвал Германию "новой Венгрией", имея в виду периодическое противодействие Будапешта принятию жестких мер в отношении России.Ранее в четверг председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что новые санкции "еще больше лишат Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".По информации западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих нефть из России. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.Как заявил РИА Новости источник, санкции вступят в силу 24 июня.Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html
https://ria.ru/20240618/smi-1953613234.html
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html
https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html
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россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, германия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Россия, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
СМИ: ФРГ выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России

DPA: Германия выступила против жестких мер в новом пакете санкций против России

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ФРГ выступала против жестких мер в отношении России при обсуждении 14-го пакета санкций Евросоюза, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Новый пакет санкций был предложен Европейской комиссией еще в начале мая. Тот факт, что соглашение по этому вопросу не было достигнуто раньше, был обусловлен, в частности, обеспокоенностью Германии и ее требованиями о внесении изменений", — говорится в публикации.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
"Навредили сами себе". В Германии неожиданно высказались о России
Вчера, 14:57
По словам собеседников агентства, требования Берлина касались прежде всего ослабления мер, направленных на борьбу с обходом санкций Москвой.
«
"Причиной, очевидно, были опасения со стороны немецкой экономики, которая боялась чрезмерных административных расходов и потери продаж", — указано в статье.
По данным DPA, пожелавший остаться неизвестным чиновник Евросоюза недавно даже назвал Германию "новой Венгрией", имея в виду периодическое противодействие Будапешта принятию жестких мер в отношении России.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России
18 июня, 11:43
Ранее в четверг председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что новые санкции "еще больше лишат Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом".
По информации западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также меры против танкеров, перевозящих нефть из России. Кроме того, Евросоюз расширит черные списки, включив туда более 40 новых физлиц и организаций.
Как заявил РИА Новости источник, санкции вступят в силу 24 июня.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
18 июня, 10:42
Евросоюз с февраля 2022 года ввел 13 пакетов санкций против России, ее граждан и организаций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физических и 420 юридических лиц. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Россия справляется с беспрецедентным санкционным давлением. Как отмечал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Западу не хватает мужества признать провал своей политики. Мнения о неэффективности санкций регулярно звучат и в самих западных странах.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Россия обогнала США по поставкам газа в Европу
16 июня, 22:11
 
РоссияДмитрий МедведевСанкции в отношении РоссииГерманияЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
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