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Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России - РИА Новости, 20.06.2024
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16:32 20.06.2024 (обновлено: 23:49 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954305091.html
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России - РИА Новости, 20.06.2024
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России
Южная Корея планирует расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:32
2024-06-20T23:49
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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Южная Корея планирует расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента."Мы добавим еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые стали действовать после начала войны на Украине, и доведем санкционный список до 1402 позиций", — приводит агентство слова директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его четвертая статья содержит положения о незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Договор при этом ссылается на статью 51 Устава ООН, предусматривающего право государств на индивидуальную или коллективную самооборону. Южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов в конце декабря прошлого года объявило о расширении списка товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, до 1159 позиций. Под новые экспортные ограничения тогда попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, а также все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра. Этот шаг объяснялся "высокой вероятностью" использования этих предметов в военных целях, хотя они не попадают под классификацию "стратегических товаров" в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи. Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html
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россия, южная корея, москва, владимир путин, ким чен ын, оон, в мире
Россия, Южная Корея, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, В мире
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России

Южная Корея добавит еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Сеула
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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На одной из улиц Сеула. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Южная Корея планирует расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.
"Мы добавим еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые стали действовать после начала войны на Украине, и доведем санкционный список до 1402 позиций", — приводит агентство слова директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
25 сентября 2023, 14:52
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его четвертая статья содержит положения о незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Договор при этом ссылается на статью 51 Устава ООН, предусматривающего право государств на индивидуальную или коллективную самооборону.
Южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов в конце декабря прошлого года объявило о расширении списка товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, до 1159 позиций. Под новые экспортные ограничения тогда попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, а также все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра. Этот шаг объяснялся "высокой вероятностью" использования этих предметов в военных целях, хотя они не попадают под классификацию "стратегических товаров" в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи.
Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
СМИ: в Сеуле дали России совет по регуляции отношений с Южной Кореей
28 декабря 2023, 21:32
 
РоссияЮжная КореяМоскваВладимир ПутинКим Чен ЫнООНВ мире
 
 
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