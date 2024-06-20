Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России
Южная Корея добавит еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России
На одной из улиц Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Южная Корея планирует расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.
"Мы добавим еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые стали действовать после начала войны на Украине, и доведем санкционный список до 1402 позиций", — приводит агентство слова директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.
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Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его четвертая статья содержит положения о незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Договор при этом ссылается на статью 51 Устава ООН, предусматривающего право государств на индивидуальную или коллективную самооборону.
Южнокорейское Министерство промышленности, торговли и ресурсов в конце декабря прошлого года объявило о расширении списка товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, до 1159 позиций. Под новые экспортные ограничения тогда попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, а также все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра. Этот шаг объяснялся "высокой вероятностью" использования этих предметов в военных целях, хотя они не попадают под классификацию "стратегических товаров" в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи.
Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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