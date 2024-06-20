https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954276616.html

Новые санкции ЕС направлены на затруднение экспорта СПГ в Азию, пишут СМИ

Новые санкции ЕС направлены на затруднение экспорта СПГ в Азию, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Новые санкции ЕС направлены на затруднение экспорта СПГ в Азию, пишут СМИ

Санкции ЕС против СПГ из РФ в рамках нового 14-го пакета ограничений не снизят общие объемы импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:35

2024-06-20T15:35

2024-06-20T15:35

россия

азия

арктика

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Санкции ЕС против СПГ из РФ в рамках нового 14-го пакета ограничений не снизят общие объемы импорта в Евросоюз, они направлены на затруднение экспорта из РФ в Азию, сообщает бельгийское издание Soir со ссылкой на проект документа и собственные источники. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. "Новые санкции не снижают объемы газа, поставляемого в ЕС, так как это было основным условием ряда стран, которые по-прежнему зависят от российских поставок", - пишет издание. Оно подчеркивает, что "меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов". "Эти суда доставляют СПГ в такие европейский порты как Зебрюгге в Бельгии или Монтуар-де-Бретань во Франции. Затем этот газ доставляется обычными танкерами для СПГ на азиатский рынок, в частности, в Китай", - указывается в статье. По данным западных СМИ, новые антироссийские санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом". Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html

https://ria.ru/20240529/spg-1949035021.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азия, арктика, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии